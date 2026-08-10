Miruna Tache, tânăra pentru care s-a mobilizat o țară întreagă, a murit. Suferea de o boală teribilă

Miruna Tache, tânăra pentru care numeroși români s-au mobilizat pentru a o ajuta să își continue tratamentul, a murit la 30 de ani. Aceasta suferea de o formă agresivă de cancer cerebral și, în urmă cu puțin timp, s-a stins din viață, după ani în care a luptat cu boala. Familia a anunțat tragica veste pe contul de Facebook al fetei.

Povestea Mirunei a impresionat profund în urmă cu un an, când avea nevoie urgentă de bani pentru un tratament costisitor în Germania. Diagnosticată în 2021 cu astrocitom difuz de gradul 2, boala a evoluat ulterior către o formă mai agresivă, în ciuda intervențiilor chirurgicale, radioterapiei și chimioterapiei.

După mai multe recidive și apariția unei noi formațiuni tumorale, medicii au considerat că o nouă operație era prea riscantă. Pentru Miruna Tache, imunoterapia personalizată la o clinică din Köln reprezenta o nouă șansă. Tratamentul costa aproximativ 100.000 de euro, iar numeroși români au răspuns apelului familiei și au contribuit la strângerea banilor necesari.

Miruna Tache a murit la 30 de ani

Miruna Tache a ajuns în Germania și a urmat tratamentul pentru care atât de mulți oameni au încercat să o ajute. Din păcate, boala gravă nu a putut fi învinsă. La un an de la mobilizarea impresionantă pentru salvarea ei, tânăra a pierdut lupta.

Familia a transmis vestea morții pe rețelele sociale, precizând că tânăra s-a stins pe 8 august, în jurul orei 20:00, înconjurată de familie și de oamenii care i-au fost alături până în ultimele clipe.

Cei care au cunoscut-o au descris-o ca pe un om bun, cald și generos, care a lăsat o amprentă puternică asupra celor din jur.

Familia le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de Miruna Tache în anii grei ai luptei cu boala, celor care au sperat, au încurajat-o și au contribuit pentru ca ea să aibă o șansă la viață

„Cu nemăsurată tristețe vă anunțăm că Miruna s-a stins din viață ieri, 8 august, în jurul orei 20:00, înconjurată de familia ei și de cei care i-au fost alături până în ultimele clipe. După 5 ani în care a luptat, a sperat, a iubit și a crezut până la capăt, Miruna a plecat dintre noi, lăsând în urmă un gol imens în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o și au iubit-o. A fost un om extraordinar, bun, cald și generos, unul dintre acei oameni rari care lasă ceva din ei în fiecare suflet pe care îl ating. Pentru noi, cei care am avut privilegiul să o cunoaștem și să o iubim, va rămâne mereu un om de neînlocuit. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de Miruna de-a lungul anilor, celor care ați sperat împreună cu ea, care ați încurajat-o, ați iubit-o și v-ați gândit la ea.”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

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