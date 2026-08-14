August nu este o lună de pauză pentru cei care au grădină. Chiar dacă vara se apropie de final, plantele au în continuare nevoie de îngrijire, iar câteva lucrări făcute la timp pot face diferența între o grădină sănătoasă și una afectată de căldură și lipsa de atenție. Udarea, fertilizarea, tăierile și pregătirea unor culturi pentru perioada următoare se află pe lista lucrărilor importante din această lună.

Pentru grădinari, luna august vine cu o combinație de întreținere și pregătire pentru toamnă. Temperaturile ridicate și perioadele fără precipitații pot pune presiune pe plante, în timp ce unele culturi își încheie ciclul de dezvoltare și lasă loc pentru altele.

Udarea, una dintre cele mai importante lucrări din august

În perioada de vară, apa rămâne esențială pentru plante. În luna august, grădina trebuie verificată constant, mai ales în zilele foarte călduroase și în perioadele în care nu plouă. Udarea trebuie adaptată în funcție de plante și de tipul de sol. Nu toate culturile au aceleași nevoi, iar cantitatea de apă trebuie ajustată în funcție de condițiile din grădină. Este importantă și verificarea solului înainte de udare. Zonele în care pământul este foarte uscat trebuie să primească atenție, însă excesul de apă poate fi la fel de problematic pentru anumite plante. De asemenea, udarea este mai eficientă atunci când este făcută în perioadele mai răcoroase ale zilei, pentru a limita pierderile de apă prin evaporare.

Fertilizarea poate fi făcută în funcție de plante

Și fertilizarea poate rămâne pe lista lucrărilor din august, însă aceasta trebuie adaptată fiecărei categorii de plante. Înainte de aplicarea îngrășămintelor, este important să fie cunoscute nevoile culturilor și stadiul lor de dezvoltare. Nu toate plantele au nevoie de aceleași substanțe nutritive sau de aceeași cantitate de fertilizant. În cazul plantelor care continuă să crească și să producă, fertilizarea poate face parte din programul de întreținere. În schimb, pentru plantele care se apropie de perioada de repaus, lucrările trebuie adaptate.

Ce plante pot avea nevoie de tăieri la final de vară

Tăierile de întreținere pot fi, de asemenea, necesare în luna august. Acestea au rolul de a îndepărta părțile uscate, deteriorate sau bolnave și de a menține plantele într-o formă corespunzătoare. Nu toate plantele trebuie însă tăiate în aceeași perioadă. Înainte de folosirea foarfecelor de grădină, trebuie verificat tipul plantei și momentul potrivit pentru intervenție. La unele plante pot fi îndepărtate florile trecute sau ramurile afectate, în timp ce alte specii au nevoie de o abordare diferită. Tăierile făcute fără să se țină cont de particularitățile plantei pot afecta dezvoltarea acesteia, motiv pentru care lucrările trebuie adaptate fiecărei specii.

Ce poți planta sau însămânța în august

August poate fi și o lună potrivită pentru anumite însămânțări, mai ales pentru culturile care pot continua să se dezvolte la final de vară și în prima parte a toamnei. Înainte de însămânțare, terenul trebuie pregătit corespunzător. Solul trebuie afânat și curățat de resturile vegetale și buruieni, iar după semănat trebuie acordată o atenție deosebită umidității. Semințele au nevoie de condiții potrivite pentru a germina, iar temperaturile ridicate din august pot face ca apa din sol să se piardă rapid. De aceea, zonele proaspăt însămânțate trebuie verificate frecvent și udate corespunzător, fără a transforma solul într-o zonă excesiv de umedă.

Buruienile și plantele uscate nu trebuie lăsate în grădină

O altă lucrare importantă este curățarea grădinii. Buruienile concurează cu plantele pentru apă și nutrienți, iar în perioada călduroasă pot deveni rapid o problemă. Resturile vegetale uscate sau plantele care au fost afectate de boli trebuie, de asemenea, îndepărtate atunci când este necesar. O grădină curată permite observarea mai ușoară a eventualelor probleme și facilitează lucrările care urmează să fie făcute în septembrie și în lunile de toamnă.

Cum să îți organizezi grădina în august

Pentru ca lucrările să nu se adune toate în același timp, activitățile pot fi împărțite pe parcursul lunii. Chiar dacă temperaturile pot rămâne ridicate, luna august este și perioada în care grădinarii pot începe să se gândească la următorul sezon. Zonele eliberate de culturile care și-au încheiat ciclul pot fi curățate și pregătite pentru noi plante. În același timp, este important ca plantele existente să fie menținute în stare bună până la schimbarea vremii.

Un calendar simplu de grădinărit poate fi de mare ajutor: udarea, fertilizarea, tăierile, curățarea și însămânțările pot fi notate separat, în funcție de fiecare cultură.

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