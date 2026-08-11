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Cum arată casa din Las Vegas a influencerului Perez Hilton. A scos-o la vânzare pentru 4,25 de milioane de dolari

De: David Ioan 11/08/2026 | 06:40
Cum arată casa din Las Vegas a influencerului Perez Hilton. A scos-o la vânzare pentru 4,25 de milioane de dolari
Cum arată casa din Las Vegas a influencerului Perez Hilton. A scos-o la vânzare pentru 4,25 de milioane de dolari. Foto: Profimedia
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Perez Hilton a dezvăluit recent, pe canalul său de YouTube, că „Dumnezeu mi‑a spus să mă mut la Miami.” După trei ani și jumătate petrecuți în Las Vegas, creatorul blogurilor de gossip și figura media care s‑a autointitulat „Queen of All Media” își pregătește plecarea.

Și‑a strâns studioul de podcast, cei trei copii și mama sa, care locuiește cu familia, iar locuința din Sin City a fost listată la prețul de 4,25 milioane de dolari. Vânzarea este gestionată de Kathryn Winterton, Las Vegas Sotheby’s International Realty. (Imaginile pot fi văzute în clipul video de mai jos)

Cum arată casa din Las Vegas a influencerului Perez Hilton

Proprietatea se află în comunitatea Prado, o zonă mică și securizată situată între Strip și Summerlin. Casa contemporană, de aproximativ 7.000 de picioare pătrate, este compusă din volume geometrice în nuanțe de gri, cu un aspect discret și aproape fortificat. Din stradă se observă doar două garaje amplasate perpendicular, în timp ce intrarea principală este retrasă pe lateral, într‑un spațiu larg accesibil printr‑o grădină cu pietriș.

Interiorul contrastează puternic cu exteriorul, fiind luminos și deschis, cu pereți mari de sticlă care aduc multă lumină naturală. Zona principală include o bucătărie de chef cu mobilier personalizat și suprafețe generoase de lucru, integrată fluid cu livingul și spațiul de dining. La etaj se află un living de familie amplu, conceput pentru activități zilnice.

A scos-o la vânzare pentru 4,25 de milioane de dolari

Locuința dispune de șase dormitoare, fiecare cu baie proprie. Printre acestea se numără o suită multigenerațională cu intrare separată, living, dormitor și baie, ideală pentru membri ai familiei care au nevoie de independență. O casă de oaspeți separată adaugă încă un dormitor și o baie, amplasată lângă piscina clară și spa‑ul exterior, înconjurate de vegetație deșertică, gazon economic și terase acoperite.

Hilton a menționat câteva spații care au devenit esențiale pentru rutina sa zilnică.

„Toate cele trei spații preferate din locuință au un lucru în comun: sunt foarte vindecătoare pentru mine. Baia principală are cel mai mare duș pe care am avut vreodată privilegiul să‑l numesc al meu, iar dressingul este mare și aerisit. Nu avusesem niciodată un birou dedicat înainte să locuiesc aici și l‑am folosit foarte mult.”

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