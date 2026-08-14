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Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira

De: Irina Vlad 14/08/2026 | 15:11
Condițiile pe care Codruța Filip le-a pus viitorului iubit. Au trecut 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
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Au trecut 6 luni de când Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat, punând capăt unei relații de aproximativ 8 ani. După o perioadă de „resuscitare” emoțională, în care nu mai vedea nicio speranță într-o viitoare legătură sinceră și dezinteresată cu un alt bărbat, artista a revenit la sentimente mai bune.

Codruța Filip a mărturisit că, în ciuda dezamăgirii pe care a trăit-o alături de Valentin Sanfira, încă mai crede în poveștile de dragoste cu prinți și prințese, dar mai ales în cele reale, în care doi oameni reușesc să depășească toate obstacolele vieții și să îmbătrânescă împreună.

Sursa foto: Instagram @Codrutaofficial

Codruța Filip: „Am spus că viața bate filmul”

Codruța Filip a mărturisit că este mândră că a reușit să își păstreze optimismul și firea visătoare, naivă, onestă, rămânând aceeași persoană visătoare și optimistă care era înainte. Ea a subliniat că a ajuns în acea etapă a vindecării care îi permite să creadă și să viseze din nou la marea iubire, dar și că, la un moment dat, își va întâlni sufletul pereche. Totuși, artista știe clar ce își dorește de la viitorul partener, având principii și criterii clare de la care nu mai este dispusă să se abată. Printre ele se numără loialitatea, iubirea, transparență și disponibilitatea de a merge amândoi până la capăt.

„Eu am spus la un moment dat că viața bate filmul, deci da, se poate. Dar uite, o să-ți spun altceva: eu încă cred cu tărie că expresia asta este adevărată și că poate fi reală la un moment dat. Cred că trebuie să existe foarte multă sinceritate din partea amândurora și cred că trebuie să fie dispuși amândoi să meargă până la capăt și să fie loiali, pentru mine asta este foarte important.

Și deschiși unul față de celălalt și să n-aibă secrete, e esențial. Până la urmă, cred că trebuie să iubească amândoi, nu e suficient ca unul să-și dăruiască tot sufletul și celălalt să vină cu jumătăți de măsură sau poate spre deloc.”, a mai spus Codruța Filip în podcastul Salvat de clopoțel.

Privind în urma celor 6 luni scurse de la divorț, artista recunoaște că au exista perioade în care, indiferent de ceea ce făcea sau cum încerca să își ocupe timpul, se simțea copleșită de gânduri, trăiri și emoții pe care nu le putea gestiona sau controla. În ciuda acestor trăiri, ea a reușit să își regăsească echilibrul interior, privind această experiență dureroasă ca pe o lecție pentru evoluția sa ca om și ca femeie.

„La un moment dat îmi era greu tot timpul, nu conta momentul zilei, dar am depășit cumva tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că mie dintotdeauna mi s-a spus că sunt un om foarte tare, și psihic vorbind. Și cred că pur și simplu mi-am indus ideea asta și am zis nu, eu trebuie să trec peste asta și trebuie să fiu bine.

Și în primul rând, pentru mine sunt foarte importanți oamenii din jurul meu, oamenii la care eu țin foarte tare și pe care-i prețuiesc. Și dacă văd că starea mea le face rău, automat încerc să-mi revin ca să-i văd fericiți.”, a mai spus Codruța Filip.

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