Valentin Sanfira, dat de gol de apropiați! Detalii neașteptate despre viața lui sentimentală

Detalii din culise ies la suprafață! După divorțul de Codruța Filip și apariția din Thailanda, ies la iveală detalii neașteptate din trecutul lui Valentin Sanfira. Invitații lui Dan Capatos au început să lege firul relațiilor din viața artistului și au conturat un tipar clar. Se pare că lucrurile nu au fost niciodată atât de stabile pe cât păreau. Cum așa? Află pe CANCAN.ro!

Lavinia Tîrzianu a explicat că artistul nu era cunoscut pentru relații de lungă durată înainte de mariajul cu Codruța. Mai mult, începutul relației lor ar fi venit după alte episoade amoroase destul de bruște. Vezi emisiunea integrală aici!

„Florin era prezent mereu în emisiuni și cunoaște lucrurile astea, iar Valentin atunci avea relații. Nu avea relații din astea statornice de un an sau doi, era așa, mai diversificat, ca să spun direct. Chiar mi-a spus el în culise că nu i-a pus niciuna capac până nu o să găsească ceva potrivit.”

Florin Burescu confirmă că relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a evoluat rapid, dar nu a fost prima poveste serioasă. Designerul spune că artistul a trecut prin mai multe relații înainte să ajungă la mariajul care acum s-a încheiat.

„Ei nu au nouă ani împreună, au șapte ani, vă spun sigur pentru că eram acolo când s-au cunoscut. Au avut doi ani de relație și apoi cinci ani de la semnarea actelor în fața stării civile.”

Înainte de Codruța Filip, Valentin Sanfira ar fi avut o relație cu o altă femeie, care s-a încheiat brusc. Totul s-ar fi întâmplat rapid, fără prea multe explicații publice.

„A fost chiar brusc, nu a fost o despărțire care să se întindă sau să fie pregătită din timp. Între timp a existat și o altă relație, nu a fost doar o singură poveste înainte de Codruța. Lucrurile s-au schimbat repede în viața lui și asta s-a văzut de mai multe ori.”

Un episod surprinzător a fost și o petrecere despre care s-a vorbit în emisiune, unde atmosfera ar fi fost incendiară. Designerul a povestit că la astfel de evenimente lucrurile deveneau extrem de relaxate și lipsite de inhibiții.

„A fost o petrecere frumoasă la mare, cu băuturi fine și o atmosferă foarte relaxată între toți participanții. Toată lumea dansa cu toată lumea și se distra fără limite, într-un mod foarte liber și deschis. La final, fiecare pleca cu cine putea și unde putea, asta era vibe-ul general al serii respective.”

Apariția lui Valentin din Thailanda nu mai pare atât de surprinzătoare dacă este privită prin prisma trecutului său sentimental.

„Era genul de om care spunea clar că vrea o fată cuminte, cu un anumit trecut și o anumită educație. Spunea mereu că vine de la țară și că pentru el contează foarte mult aceste lucruri.”

CITEȘTE ȘI:

Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a ”fugit” artistul

Imagini de la nunta Codruței cu Valentin Sanfira, din 2022. Detaliul care prevestea divorțul