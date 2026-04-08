Imagini de la nunta Codruței cu Valentin Sanfira, din 2022. Detaliul care prevestea divorțul

Cel mai recent și răsunător divorț din showbiz este cel dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Nimeni nu se aștepta ca relația celor doi să se încheie și mai ales nu așa. Separarea acestora este intens discutată, iar lipsa unor explicații clare nu face decât să stârnească și mai multe semne de întrebare. Cei doi au divorțat la trei ani după nuntă. Avem imagini de la eveniment, iar unele detalii care atunci au trecut neobservate, acum par să capete sens. Detaliul care prevestea divorțul.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Detaliul care prevestea divorțul

După ce au anulat nunta de mai multe ori din cauza pandemiei, Codruța Filip și Valentin Sanfira au reușit să își unească destinele în mod oficial în toamna anului 2022. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Buna Vestire din Corbeanca, iar mai apoi marea petrecere s-a dat la restaurantul familiei Bădălău, din Bolitin Vale.

Peste 500 de persoane le-au fost alături celor doi la marele eveniment, iar nunta a fost una reușită. Codruța Filip a strălucit în rochia de mireasă, care a fost una spectaculoasă și a avut un voal care măsura câțiva metri.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi!”, scria Valentin Sanfira, pe rețelele de socializare, în ziua evenimentului.

Însă, deși s-a arătat fericit în postările din mediul online, imaginile de la nuntă par să îl contrazică puțin pe Valentin Sanfira. În fotografiile de la marele eveniment acesta apare cu un zâmbet forțat. Iar acest lucru capătă acum, în contextul divorțului, alt sens.

Privind imaginile de la nuntă, unii ar putea spune că mirele nu a fost tocmai fericit în ziua cea mare. Să fie oare pentru că sentimentele nu erau așa mari și totul a fost făcut pe pilot automat, să fie din pricina oboselii și a stresului. În orice caz, mariajul celor doi a părut că a fost unul fericit, asta până în ultimele luni când totul s-a prăbușit.

