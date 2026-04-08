BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”

Urmează weekend-ul, iar cel mai bun mod de a te bucura de următoarele zile libere este să râzi copios. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să râzi garantat cu gura până la urechi.

-Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?

-Nu, nu. De exemplu, duminica bem de vineri…

Alte bancuri amuzante

Tipul rămas în pană și calul vorbitor

Un tip rămâne în pană pe o șosea pustie… Cât vezi cu ochii, doar câmp și un cal alb care paște… Ridică, într-o doară capota, că nu se pricepe deloc la mecanică, şi se uită precum curca-n lemne, până aude:

– Suflă-n jiglere! Se uită-n jur, nimeni!

Doar calul care păştea…Bagă din nou capul sub capotă și iar aude:

– Suflă-n jiglere!

Făcu câțiva pași, se uită atent, nimeni!A treia oară se trezi cu calul lângă el:

-Suflă, nene, în jiglere, că-s înfundate! Uite, ale sunt!

Îngrozit, rezolvă problema și demară scârțâind din pneuri. Un kilometru mai încolo, dădu de un cioban… Opri şi-i spuse agitat:

– Bade, acolo e un cal care vorbește! Mi-a zis ce să fac că se oprise motorul…

– Ce cal? întreabă molcom ciobanul.

– Cum ce cal? Un cal! Unul alb!

– Ai avut noroc! Åla negru nu se pricepe deloc, dar se bagă în toate și te mai și ține de vorbă…

„Iubi, du-te să-mi iei ceva dulce”

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Ce anume?

– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.

Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie

– Ce-i asta?!

– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

2 prietene stau de vorbă

O femeie se plânge prietenei sale:

– De o săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să repare WC-ul.

– Și care e rezultatul?

– Idiotul, vineri a agățat pe ușa o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.

Prima întâlnire, la restaurant

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

