Bancuri » BANC | Bulă și viața de după divorț

BANC | Bulă și viața de după divorț

De: David Ioan 08/04/2026 | 07:17
BANC | Bulă și viața de după divorț
BANC | Bulă și viața de după divorț

Dragă cititoturle, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, care te va face să râzi pe cinste. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, cum e viața după divorț?
– De când am divorțat, Ștrulă, nu mai pot dormi.
– Îți lipsește mult Bubulina, așa-i?
– Nuu, deloc! Doar că a luat patul la divorț.

Alte bancuri amuzante

Bulă în fața Guvernului

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

Bulă își caută loc de muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?
– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Bubulina îl sună pe Bulă

Bubulina îl sună disperată pe Bulă:
– Unde ești, Bulă? De ce nu ai ajuns acasă de la muncă?
– Bubulino, știi magazinul ăla cu bijuterii, unde ai văzut brățara aia de aur, care ți-a plăcut mult de tot?!
– Da, Bulă. Cum să nu știu, scumpul meu…
– Scumpa mea, eu sunt la bodega de lângă.

Bulă și Strulă, la cumpărături

Bulă și Ștrulă sunt la supermarket.
– Bulă, ai luat lapte?
– Acum iau! Dar uite și tu, pe cutie scrie „Deschide aici”…
– Așa, și?
– Păi gândește-te! Dacă o deschid aici, curge tot laptele până acasă.

Nivelul 4 de stres

Nivelul 1 de stres: iei în mașină o autostopistă, o fată tânără și frumoasă. Brusc, fata leșină în mașină și o duci la spital. Acest lucru este stresant.

Nivelul 2 de stres: Dar la spital, medicii îți spun că ea este însărcinată și te felicită că vei fi tătic. Le spui că nu tu ești tatăl, dar fata susține că tu ești! Această situație devine foarte… stresantă.

Nivelul 3 de stres: Așadar… ceri un test ADN să demonstrezi că nu tu ești tatăl. La finalul testelor, doctorul îți spune că ești infertil și cel mai probabil așa te-ai născut. Ești extrem de stresat, dar totuși te simți ușurat.

Nivelul 4 de stres: Pe drumul spre casă te gândești la cei 3 copii ai tăi. ACUM SĂ VEZI STRES!

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află ...
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află în România, de fapt
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un ...
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un fost pilot militar american
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu ...
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu Il Luce
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Cine este patronul Acun Medya, compania care produce Survivor în România. Are o avere de peste 100 ...
Cine este patronul Acun Medya, compania care produce Survivor în România. Are o avere de peste 100 de milioane de euro
Vezi toate știrile