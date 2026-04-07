BANC | „Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi, să mă plimb”

Chiar dacă nu ne aflăm nici măcar la mijlocul săptămânii, nu trebuie să ne pierdem vibe-ul de weekend. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine în ajutorul cititorilor săi cu un banc amuzant care nu îi va lăsa nemișcați. Astăzi vorbim despre cel mai bun sfat de la un psiholog. Iată ce trebuie să faceți dacă simțiți că nervii sunt scăpați de sub control!

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul, fără să-l privească:

– Următorul!

Tipul se enervează și revine:

– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!

Doctorul, tot fără să-l privească:

– V-am spus, următorul!

Tipul pleacă supărat și zice:

– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…

A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:

– ACUM mă vedeți?!

Doctorul se uită surprins:

– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…

– De ce? întreabă omul.

– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

La poliție

Un tip sună la poliție:

– Alo, mi-au furat mașina!

Polițistul:

– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?

– În fața casei!

– Și sunteți sigur că a fost furată?

– 100%! Nu mai e acolo!

După 10 minute, omul sună din nou:

– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…

Polițistul:

– A, ați găsit-o?

– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…

Polițistul:

– Și acum unde sunteți?

– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns

