BANCUL ZILEI | „Ce fătălău ești, Jane!”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota de 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

– Ce faci, Jane?

– M-a pus nevastă-mea să fac curat prin casă.

– Mamaaaaă, ce fătălău esti! Eu nu-i permit lu’ nevastă-mea să îmi dea ordine.

– Cum nu-i permiți, bă, că ieri când am fost la tine îi călcai o rochie.

– Băi, nebunule, am călcat-o fără să îmi zică ea, că mie nu îmi dă nimeni ordine în viața asta.

Alte bancuri amuzante

La fermă:

Un tip din oraș merge la țară să viziteze o fermă. Fermierul îl conduce prin curte și îi arată vacile, caii, porcii și găinile. La un moment dat, tipul vede un cal ciudat, cu coadă lungă și picioare foarte scurte, care stătea singur într-un grajd.

Întreabă:

– Ce-i cu calul ăsta? Arată cam ciudat…

Fermierul răspunde:

– Ăsta? Ăsta e calul nostru norocos. Face tot ce-i spunem.

Tipul, sceptic, zice:

– Hai să vedem. Cal, fă ceva!

Calul nu se mișcă. Tipul se încruntă:

– Nu se întâmplă nimic…

Fermierul râde:

– Păi trebuie să fii mai specific! Calule, adu vaca!

Calul aleargă și aduce vaca.

– Calule, du porcul la grajd!

Și calul face exact asta. Tipul e uimit:

– Cum e posibil așa ceva?

Fermierul zâmbește și spune:

– Vezi? Noi îl învățăm cu răbdare. Dar secretul e că nu-i spunem niciodată ce să facă înainte de a-l hrăni.

Morala: uneori răbdarea e cheia, chiar și cu cai ciudați.

BANCUL ZILEI | „AUZI, FATO, M-AM CULCAT ASEARĂ CU SOȚUL MARIEI”

BANC | BULĂ, AVOCATUL ȘI ONORARIUL DE 20.000 EURO