BANCUL ZILEI | Lângă nu Rolls Royce frânează un Matiz

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 15:39
Este miercuri, zielele de weeked se apropie. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care garantat te va face să fii vesel toată ziua.

Lângă un Rolls Royce aflat la semafor frânează un Matiz cu geamuri negre. La Matiz se lasă geamul și șoferul acestuia îi spune celui de pe Rolls:

-Ai telefon pe Rolls-ul ăla?

-Da, chiar aici, lângă mine!

-Și eu! Dar TV ai pe Rolls?

-Chiar aici în bord!

-Și eu, spune cel de pe Matiz. Pat dublu la bancheta din spate, ai?

-Hmm… NU, zice cel de pe Rolls.

-Eu am, spune cel de pe Matiz exact când semaforul devine verde și acesta dispare.

Ăsta cu Rolls-ul era a doua zi la reprezentanță pentru a i se monta pat dublu la bancheta din spate. Primește Rolls-ul cu noua opțiune și două zile mai târziu vede Matiz-ul într-o parcare. Se duce la mașină și bate la geam: nimic. Insistă: nimic. Bate mai tare și după un timp geamul se lasă câteva degete. Din Matiz se aude:

-Da?!

-Îți amintești de mine? Vreau doar să știi că acum am și eu pat dublu la bancheta pe Rolls-ul meu.

Cel din Matiz:

-Și m-ai făcut să ies din duș doar ca să-mi spui asta?!?

Alte bancuri amuzante

Fiul unui prosper om de afaceri

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

Examenul de logică

Un student se duce la examen la logică. Profesorul, cunoscut ca fiind foarte sever, îl întreabă:
– Dacă îți pun o întrebare și nu știi răspunsul, pici. Dacă știi, iei 10. Ești pregătit?
– Da, domn’ profesor.
Profesorul:
– Ce este mai rapid: gândul sau lumina?
Studentul se gândește puțin și răspunde:
– Gândul.
Profesorul, surprins:
– De ce?
Studentul:
– Pentru că atunci când m-am gândit prima dată la întrebare, eram deja acasă.
Profesorul zâmbește:
– Bun, ai logică. Încă o întrebare: dacă mergi pe un drum și vezi două uși – una duce la rai și una la iad – și la fiecare ușă e câte un paznic, unul minte mereu și unul spune mereu adevărul. Ce întrebare pui ca să afli ușa corectă?
Studentul stă, se gândește, apoi zice:
– Domn’ profesor, dar eu vreau doar să trec examenul, nu să mă mut!

