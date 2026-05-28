Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui Alexandru

Noi informații ies la iveală în cazul tragediei din Târgu Jiu. Alexandru, un bărbat în vârstă de 39 de ani, și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a pus capăt zilelor. În urma celor întâmplate, oamenii legii fac cercetări ample, iar surse apropiate anchetei susțin că în locuința ar fi fost descoperite unele detalii ce dau peste cap totul. Ce ar fi găsit anchetatorii în locuința în care a avut loc tragedia?

Miercuri seara, 27 mai, trei persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Târgu Jiu. Este vorba despre o bunică de 83 de ani și nepoții săi, în vârstă de 39 și 40 de ani. Alexandru, un bărbat în vârstă de 39 de ani, este autorul tragediei.

Se pare că miercuri seara un conflict a izbucnit în familia acestuia. Mama celor doi băieți ar fi fost scoasă afară din locuință, după ce femeia ar fi apelat la 112. La scurt timp după plecarea acesteia, Alexandru și-ar fi atacat bunica, dar și pe fratele său Vlad. Bărbatul i-a ucis pe cei doi cu o macetă, iar apoi și-a pus capăt zilelor.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința în care a avut loc tragedia

Alexandru era un artist apreciat în Gorj, fiind cunoscut pentru talentul său ca pictor și tatuator. Însă, apropiații susțin că în ultima perioadă acesta ar fi dezvoltat o pasiune pentru simboluri întunecate și că își exprima frecvent fascinația pentru teme asociate ocultismului.

Mai mult, surse din anchetă susțin că în locuința acestuia ar fi fost descoperite simboluri oculte și chiar un adevărat altar dedicat lui Lucifer. De asemene, apropiații susțin că bărbatul era retras și avea un comportament diferit față de cei din jur. De asemenea, Alexandru ar fi suferit de depresie, în urma divorțului de soția sa.

În acest caz, ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

