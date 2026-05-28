Acasă » Știri » Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui Alexandru

Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui Alexandru

De: Alina Drăgan 28/05/2026 | 11:57
Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui Alexandru
Ce au descoperit anchetatorii în locuința în care a avut loc tragedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noi informații ies la iveală în cazul tragediei din Târgu Jiu. Alexandru, un bărbat în vârstă de 39 de ani, și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a pus capăt zilelor. În urma celor întâmplate, oamenii legii fac cercetări ample, iar surse apropiate anchetei susțin că în locuința ar fi fost descoperite unele detalii ce dau peste cap totul. Ce ar fi găsit anchetatorii în locuința în care a avut loc tragedia?

Miercuri seara, 27 mai, trei persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Târgu Jiu. Este vorba despre o bunică de 83 de ani și nepoții săi, în vârstă de 39 și 40 de ani. Alexandru, un bărbat în vârstă de 39 de ani, este autorul tragediei.

Se pare că miercuri seara un conflict a izbucnit în familia acestuia. Mama celor doi băieți ar fi fost scoasă afară din locuință, după ce femeia ar fi apelat la 112. La scurt timp după plecarea acesteia, Alexandru și-ar fi atacat bunica, dar și pe fratele său Vlad. Bărbatul i-a ucis pe cei doi cu o macetă, iar apoi și-a pus capăt zilelor.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința în care a avut loc tragedia

Alexandru era un artist apreciat în Gorj, fiind cunoscut pentru talentul său ca pictor și tatuator. Însă, apropiații susțin că în ultima perioadă acesta ar fi dezvoltat o pasiune pentru simboluri întunecate și că își exprima frecvent fascinația pentru teme asociate ocultismului.

Mai mult, surse din anchetă susțin că în locuința acestuia ar fi fost descoperite simboluri oculte și chiar un adevărat altar dedicat lui Lucifer. De asemene, apropiații susțin că bărbatul era retras și avea un comportament diferit față de cei din jur. De asemenea, Alexandru ar fi suferit de depresie, în urma divorțului de soția sa.

În acest caz, ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp.

La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

 

CITEȘTE ȘI:

Triplă tragedie în Târgu Jiu. O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a împins să recurgă la gestul extrem

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Știri
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Știri
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute de crescători își așteaptă banii
Adevarul
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Click.ro
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor.ro
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine...
ULTIMA ORĂ
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci ...
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Informații importante despre barajul Dinamo-FCSB! Vin banii mulți
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Informații importante despre barajul Dinamo-FCSB! Vin banii mulți
E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1
E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină după ce el și Nicoleta Luciu au fost făcuți cerșetori ...
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină după ce el și Nicoleta Luciu au fost făcuți cerșetori „E total deplasat”
Probleme pentru Carmen Grebenișan înainte de botezul fiului ei! Țeapa pe care a luat-o influencerița: ...
Probleme pentru Carmen Grebenișan înainte de botezul fiului ei! Țeapa pe care a luat-o influencerița: „Foarte dezamăgită”
Vezi toate știrile