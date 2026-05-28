Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină după ce el și Nicoleta Luciu au fost făcuți cerșetori „E total deplasat”

De: Irina Vlad 28/05/2026 | 11:56
Recent, Lucian Viziru și Nicoleta Luciu au fost luați peste picior de colega lor, Ioana Ginghină. Actrița a ieșit public și a făcut o serie de declarații în care îi critică indirect, sugerând că cei doi, deși se consideră actori, „cerșesc” like-uri pe TikTok. 

Declarațiile Ioanei Ginghină au stârnit controverse, mai ales în contextul în care – nu de mult timp – Lucian Viziru și Nicoleta Luciu au început să fie foarte activi în live-urile de pe TikTok. Fără să ofere nume în mod direct, mesajul ei a fost interpretat ca fiind îndreptat către ei.

„Nu. Actorii n-au ajuns rău. Actorii lucrează, actorii filmează, actorii joacă pe scenele teatrelor din România. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Noi, actorii, muncim, nu cerșim pe TikTok. Atenție! Aceia n-au fost niciodată actori. Da, au jucat în seriale, da, au jucat chiar foarte bine, dar nu sunt actori. Noi, actorii, muncim și trăim tot din actorie.

Nu confundați lucrurile și să nu ne băgați pe toți în aceeași oală. Haideți să vorbim despre faptul că un regizor român a câștigat un mare premiu la Cannes, nu să mai vorbim despre persoanele care cerșesc pe TikTok”, a declarat Ioana Ginghină în mediul online.

Lucian Viziru: „A aruncat cu „noroi” ca să își facă vizualizări”

Invitat în podcastul lui Bursucu, Lucian Viziru nu s-a ferit să recunoască faptul că obține venituri din live-urile de pe rețelele sociale, însă a precizat că niciodată nu s-a prezentat ca fiind un actor cu studii și nici a avut pretenții să fie chemat să interpreteze roluri în filme sau seriale, motiv pentru care a decis să își facă propriul film.

Bursucu: Ioana Ginghină, fosta ta colegă și fosta soție din serialul Inimă de țigan, cu care ai împărțit platoul o lungă perioadă de timp, în afara declarației ei de pe TikTok, întrebarea mea era ce relație ai avut tu cu Ioana?

Lucian Viziru: Nu ne-am certat niciodată.

Bursucu: Ți-a reproșat vreodată că nu ești actor sau că nu joci bine?

Lucian Viziru: Privind în urmă, eu aveam un aer de superioritate acolo, pentru că știam că îmi fac treaba bine. Nu știu dacă unii s-au simțit lezați sau nu, dar față de Ioana nu am avut… am avut o relație corectă cu ea. Eu mă simțeam sigur pe mine. Eram sigur că orice scot pe gură era bine.

Printre altele, Lucian Viziru a luat în calcul posibilitatea ca Ioana Ginghină să fi fost deranjată de faptul că nu a fost aleasă pentru a juca în filmul „Norocoșii”, unde a participat la un casting, dar a fost surclasată de Grațiela Duban. Chiar și în aceste condiții, Viziru este convins că reacția fostei sale colege este, de fapt, o strategie de promovare.

Bursucu: Cum s-a ajuns aici?

Lucian Viziru: Ea a fost la un casting pentru filmul „Norocoșii” și nu a luat rolul. L-a luat Grațiela, soția lui Duban.O fi de la asta, nu o fi de la asta, nu am de unde să știu.

Bursucu: Dar nu te-a atacat doar pe tine. A vorbit și despre Nicoleta Luciu.

Lucian Viziru: Da, dar ea a făcut referire la clipul ăla în care se vorbea despre mine, în care se exagerează oricum. Spuneau că fac, că dreg, și eu beau doar apă plată nimic altceva. Ea făcea referire și zicea că unii folosesc substanțe sau ceva de genul. Pe mine și pe Nicoleta Luciu ne-a făcut cerșetori.

Mi se pare foarte dubios în cazul ei. Nu știu dacă e doar răutate sau pur și simplu un soi de mișcare de marketing eșuată. E total deplasat și nu am ce să mai vorbesc cu ea în privat. Nu aș vrea, nu mai vreau să vorbesc cu ea. Ce să vorbim? Eu am tratat-o ca și cum am fi egali, dar dacă ea vrea să se dea mai „rotundă și șmecheră”, e treaba ta, dar cu mine nu mai ai niciun fel de legătură.

Ea a aruncat cu „noroi” tocmai ca să își facă vizualizări etc. Atât am de zis: eu nu aș fi făcut niciodată așa ceva unui fost coleg, mai ales că am avut o relație decentă, am fost amici, am mâncat împreună și brusc vine de nicăieri chestia asta.

 

