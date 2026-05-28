Probleme pentru Carmen Grebenișan înainte de botezul fiului ei! Țeapa pe care a luat-o influencerița: „Foarte dezamăgită”

Carmen Grebenișan se pregătește intens de botezul fiului său. Micuțul Kadir urmează să fie creștinat, iar influencerița este în focul pregătirilor. A ajuns la partea de ținute, însă lucrurile nu merg așa cum se aștepta. Blondina a luat o țeapă de zile mari în ceea ce privește una dintre rochiile pe care intenționa să le poarte la eveniment. Ce a pățit influencerița?

Anul trecut, în luna octombrie, Carmen Grebenișan a adus pe lume primul ei copil. Aceasta a născut un băiețel perfect sănătos, care a primit numele de Kadir. Acum, micuțul urmează să fie botezat, iar pentru marele eveniment se fac pregătiri serioase.

Probleme pentru Carmen Grebenișan înainte de botezul fiului ei

Carmen Grebenișan a început pregătirile pentru botezul fiului său, Kadir. Pentru marele eveniment, influencerița și-a dorit să strălucească, așa că va schimba mai multe rochii. A analizat intens piața, iar una dintre ținute a comandat-o din America, însă când coletul a ajuns acasă a avut parte de o mare dezamăgire.

Mai exact, influencerița a plătit 4.000 de lei pentru o rochie de o calitate foarte proastă. Materialul lasă mult de dorit, iar croiala este și ea proastă. Carmen Grebenișan s-a arătat extrem de dezamăgită și a spus că nu are cum să poarte acea rochie, așa că va trebui să se reorienteze.

„Aceasta trebuia să fie una dintre ținute, însă am fost foarte dezamăgită. 100% poliester și 4000 de lei? Serios? Eu sunt vinovată, fiindcă nu am verificat compoziția. Și e prost croită, acesta cică ar fi un XS. E un M toată ziua, plus că șnurul sugrumă la gât. Am mai comandat-o și din State. Dezamăgire”, a spus Carmen Grebenișan, în mediul online.

Deși rochia comandată din America a fost o reală dezamăgire, Carmen Grebenișan are deja puse la punct alte două ținute. Este vorba despre o rochie lungă, plisată, largă, cu mâneci supradimensionate și cu trenă, în culoarea verde. Pentru această ținută a scos din buzunar 3.900 de lei. Iar cea de-a doua rochie este de un verde-gălbui și păstrează aceeași croială în pliuri. Ținuta a costat 2.190 de euro.

