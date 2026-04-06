Cine este noua bonă a lui Carmen Grebenișan, de fapt. Ea va avea grijă de micuțul Kadri

Carmen Grebenișan are nevoie de mai mult ajutor în perioada următoare. Tocmai de aceea, influencerița s-a gândit să apeleze la o bonă internă, care va ajunge în România imediat după Paște. Vedeta a dezvăluit, recent, cine este femeia care se va ocupa de micuțul Kadri.

Blondina a devenit mamă pentru prima dată pe 5 octombrie 2025. Ea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și acum se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa.

Cine este bona care o va ajuta pe Carmen Grebenișan

Tânăra influenceriță urmează să facă o schimbare importantă. Carmen Grebenișan a decis să aducă o bonă internă, care să o ajute constant. Aceasta urmează să ajungă în țară imediat după Paște. După o serie de amânări și încercări, lucrurile par, în sfârșit, să se așeze.

„Ne ajunge bona, bona pe care noi am contactat-o ca să vină să fie bonă internă. Abia acum poate să ajungă, au fost niște situații în Dubai, escalele au fost cumva date peste cap. Cred că de două ori i-am refăcut biletul, dar acum, după Paște, o să ajungă la noi, chiar în data de 16”, a transmis Carmen Grebenișan.

Influencerița a susținut că bona nu a fost aleasă la întâmplare. Ea a mărturisit că a mers pe o variantă deja testată și că femeia care va avea grijă de micuțul ei este cea care s-a ocupat și de băiețelul Alinei Ceușan, Rock.

„Este fix bona pe care a avut-o Alina la primul copil, la Rock. Partea bună e că știam deja cum se comportă, cum e în casă, și am zis că merg la sigur. Nu am mai făcut alte cercetări și căutări. Abia așteptăm. Mi-am dat seama că nu bona îți crește copilul”, a mai adăugat influencerița.

Carmen Grebenișan a dezvăluit că a mai fost ajutată de cineva, însă doar câteva ore pe zi, part-time. Potrivit spuselor sale, chiar dacă a fost util, totuși programul nu i-a fost suficient. Mai mult decât atât, faptul că bona pleca mereu la oră fixă, o făcea să fie mereu pe grabă.

„Faptul că o să avem o bonă internă, care va fi de dimineața și probabil până la 20:00 cu noi… o să fie ceva, nu știu…”, a mai spus Carmen Grebenișan, lăsând să se înțeleagă că se așteaptă ca această schimbare să fie una benefică.

CIEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Carmen Grebenișan! Influencerița a schimbat macazul: „M-am lăsat de stilul industrial”

Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid