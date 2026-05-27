BANC | Albert Einstein, despre durerea de cap la femei

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Einstein, despre durerea de cap la femei:

„Este relativă!

Într-un pat le doare, în altul nu”

Alte bancuri haioase

La ora de Religie:

-Câte porunci există, Vasile?

-Zece pentru bărbați și nouă pentru femei, părinte.

-Și de ce mă rog doar nouă pentru femei?

-Păi, „să nu râvnești la femeia altuia” nu este valabilă.

La date

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.

– Și eu.

– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!

– Mersi mult.

– Și eu, cum ți-am părut?

– Sănătoasă.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

La club

Eram într-un club de fițe…

Deodată se aude la microfon:

– Au fost găsite niște chei de Logan..

De rușine m-am dus acasă pe jos.

Bărbatul și soția

Din confesiunile unui bărbat:

De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.

Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!

