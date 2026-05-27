BANCUL ZILEI | Întâmplare într-o farmacie din Botoșani

„Bancurile ne aduc mereu o stare de bine. Întâmplarea de la farmacie este una amuzantă și oferă o perspectivă specifică zonei Moldovei, care cu siguranță va stârni hohote de râs.”
Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:
– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!
Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul
spune:
– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:
-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?
– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…
Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:
– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.
Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.
A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:
– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.
Doi tipi stau de vorbă:
– Mi-am luat pisică în sfârșit.
– Pentru ce?
– Soția se temea de șoareci
– Păi aveți șoareci?
– Da. Eu i-am adus de la țară.
– De ce?
– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.
