BANCUL ZILEI | Întâmplare într-o farmacie din Botoșani

„Bancurile ne aduc mereu o stare de bine. Întâmplarea de la farmacie este una amuzantă și oferă o perspectivă specifică zonei Moldovei, care cu siguranță va stârni hohote de râs.”

Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:

– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!

Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul

spune:

– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:

-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?

– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!

Alte bancuri amuzante

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:

– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.

Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.

A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:

– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.

Doi tipi stau de vorbă:

– Mi-am luat pisică în sfârșit.

– Pentru ce?

– Soția se temea de șoareci

– Păi aveți șoareci?

– Da. Eu i-am adus de la țară.

– De ce?

– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.

