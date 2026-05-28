BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care își prinde soție înșelându-l cu cel mai bun prieten. Deznodământul este hilar.

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:

– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!

Alte bancuri amuzante

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

CITEȘTE ȘI:

BANC | Albert Einstein, despre durerea de cap la femei

BANCUL ZILEI | Întâmplare într-o farmacie din Botoșani