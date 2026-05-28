Laurențiu Duță, viață departe de scandaluri! Ce face astăzi artistul care a făcut istorie cu 3 Sud Est

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 07:30
Laurențiu Duță atunci și acum, sursa-colaj CANCAN.RO
Laurențiu Duță este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii românești, chiar și la peste două decenii de la perioada în care 3 Sud Est domina topurile din România. Membru fondator al uneia dintre cele mai iubite trupe ale anilor 2000, artistul continuă să fie activ atât pe scenă, cât și în proiecte sociale și artistice.
La începutul anului 2026, Laurențiu Duță a revenit în atenția publicului alături de colegii săi din 3 Sud Est, printr-un nou turneu și o colaborare muzicală care a atras imediat atenția fanilor.

De la „Ai plecat” și „Amintirile” la statutul de legendă a muzicii românești

Laurențiu Duță s-a născut pe 4 mai 1976, la Năvodari, și a început să compună muzică încă din adolescență. A studiat pianul și chitara, iar în anii ’90 a pus bazele trupei 3 Sud Est împreună cu Viorel Șipoș și Mihai Budeanu.

Formația a devenit rapid un fenomen în România, cu hituri care au marcat o generație întreagă: „Ai plecat”, „Amintirile”, „Te voi pierde”, „Vorbe care dor”, „Clipe” sau „De ziua ta”.
Laurențiu Duță a fost principalul compozitor al trupei și unul dintre oamenii-cheie din spatele succesului uriaș al proiectului.

După destrămarea formației în 2008, artistul și-a continuat cariera solo și a devenit unul dintre cei mai apreciați producători muzicali din România, colaborând cu nume precum Andreea Bănică, Elena Gheorghe, Giulia Anghelescu sau Inna.

În 2014, 3 Sud Est s-a reunit oficial, iar succesul trupei a continuat și în anii următori.

3 Sud Est și Andra au lansat o nouă piesă în 2026

În aprilie 2026, Laurențiu Duță și colegii săi de la 3 Sud Est au lansat melodia „Un sărut cât o viață”, alături de Andra, la cinci ani după succesul colaborării „Jumătatea mea mai bună”.
Piesa vorbește despre iubirea care crește în timp și vine ca o continuare a poveștii începute în urmă cu câțiva ani. Laurențiu Duță a declarat:

„De-a lungul anilor, a existat constant dorința de a reveni împreună, însă am așteptat momentul potrivit și, mai ales, piesa potrivită, una care să ne convingă pe deplin și să aibă aceeași forță emoțională. Simțim că «Un sărut cât o viață» vine în mod natural ca o continuare a poveștii începute cu «Jumătatea mea mai bună». Este o melodie sinceră, care păstrează acea chimie specială și duce mai departe emoția care ne-a unit încă de la început”

La rândul său, Andra spunea:

„Mă bucur enorm că, după cinci ani de la «Jumătatea mea mai bună», ne reîntâlnim în această formulă atât de dragă mie, alături de prietenii mei de la 3 Sud Est.”

Concert la Zilele Constanței 2026 dar și campanie anti-drog

Weekendul trecut, Laurențiu Duță a urcat din nou pe scenă alături de 3 Sud Est, în cadrul evenimentului Zilele Constanței 2026. Trupa a fost cap de afiș în prima seară a festivalului organizat de Primăria Constanța, în cadrul temei „Muzica generațiilor”, iar concertul a adunat mii de oameni. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 21-23 mai și i-a avut invitați și pe Elena Gheorghe, Florin Ristei sau DJ Andrei K.

Pe 23 mai, Laurențiu Duță s-a alăturat conferinței online „Viitorul nu se consumă”, proiect anti-drog organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Evenimentul face parte din proiectul SAVE – „Sănătate, Atitudine, Valori, Educație” și urmărește prevenirea consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor. Alături de artist au participat personalități precum Tudor Chirilă, Dan Capatos, Bursucu, Jean Gavril sau sportivi și specialiști din domeniul sănătății și educației. Reprezentanții proiectului au transmis că obiectivul principal este „prevenția prin educație pozitivă și informare directă”.

O poveste de dragoste începută în adolescență

În spatele scenei Laurențiu Duță este și un familist convins. Artistul este căsătorit cu Ianula Duță, iar cei doi formează un cuplu de aproape 30 de ani.
Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau adolescenți. Artistul povestea:

„Eu aveam 17 ani și ea 15 când am devenit un cuplu. Am cunoscut-o cu ceva timp înainte, la o serbare, am acompaniat-o cu chitara”

Laurențiu Duță a mărturisit că Ianula l-a cucerit prin timiditate și discreție:

„Îmi plăcea de Ianula pentru că era foarte retrasă, nu-mi dădea niciun semnal că ar vrea să ajungă la mine. Majoritatea încercau să mă cucerească, ea era timidă și liniștită. Mi-a plăcut și frumusețea ei.”

Artistul vorbea și despre secretul unei relații de durată:

„Când ajungi la o cumpănă în relație, trebuie să pui în balanță cât a fost bine și cât a fost rău. Dacă balanța înclină către calitățile unui om, atunci trebuie să iertăm aproape orice greșeală.”

Fiica artistului a împlinit 18 ani în 2025

În 2025, Laurențiu Duță a publicat imagini emoționante de la majoratul fiicei sale, Lorena.
Artistul și soția lui au transmis atunci un mesaj special:

„La mulți ani, Lorena! Deja 18 ani care au trecut atât de repede și frumos alături de tine. Te iubim, copilul nostru drag!”

Fotografiile au devenit rapid virale, iar internauții au remarcat asemănarea izbitoare dintre Lorena și tatăl ei.

