Maria Cârneci face lumină în divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: “Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor”

De: Delina Filip 08/04/2026 | 15:35
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să stârnească semne de întrebare și dileme pe care fanii fostului cuplu, dar și colegii de breaslă și le pun. Cei doi păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, fiind împreună opt ani și căsătoriți timp de patru. Deși niciunul dintre cei doi nu a oferit inițial explicații clare, în spațiul public au apărut tot mai multe indicii care duc către infidelitate ca fiind motivul central al separării, dar și tot felul de teorii și semne de întrebare care rămân încă fără răspuns. CANCAN.RO a stat de vorbă cu una dintre cele mai apropiate persoane din anturajul lor, care deseori le trecea pragul casei. Iată ce a dezvăluit. 

Celebra interpretă de muzică populară, dezvăluiri despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „Lucruri de genul nu se întreabă”

Cântăreața de muzică populară Maria Cârneci a oferit câteva declarații despre situație și a mărturisit că vestea divorțului lor a luat-o complet prin surprindere. Artista, care le-a fost aproape de-a lungul timpului și le-a trecut pragul casei, susține că relație celor doi părea normală, echilibrată, fără semne evidente care să prevestească ruptura.

„Am aflat acum două săptămâni, nu am știut nimic până atunci, dar am rămas surprinsă când am aflat. Eu cred că am fost printre ultimele persoane care au aflat. Cred că cel mai corect lucru este să-i întrebați pe ei.  Suntem prieteni, au fost la mine, mă duc pe la ei, eu mă înțeleg foarte bine cu amândoi, dar nu știam intimitățile lor. Nu i-am întrebat nimic niciodată că lucruri de genul acesta nu se întreabă. Numai ei pot să spună ce a fost între ei”, a spus Maria Cârneci.

Maria Cârneci vorbește despre divorțul momentului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip
Declarațiile artistei vin să întărească și mai mult misterul din jurul separării, mai ales că vorbim despre oameni care, în aparență, nu lăsau să se vadă problemele din relație. Faptul că anumite peroane, care le-au fost apropiate, precum Maria Cârneci cu care se întâlneau deseori la petreceri, evenimente și filmări, nu a intuit o posibilă ruptură arată că cei doi au gestionat situația foarte discret, însă problemele au măcinat luni la rând.

„Erau o pereche foarte frumoasă, îmi pare rău de ei, dar asta este. Eu m-am înțeles cu amândoi, niște oameni foarte dragi mie. Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede. Eu nu am întrebat, un prieten adevărat nu te ia la întrebări să te descoase. Când o să simtă ei, o să spună. Îmi pare rău și mie, dar mai mult de atât nu știu”, a mai spus interpreta de muzică populară pentru CANCAN.RO.

Cum se comportau Valentin Sanfira si Codruța Filip atunci când nu erau filmați
Chiar și în aceste condiții, divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip rămâne unul dintre cele mai neașteptate din lumea mondenă, iar lipsa unor explicații clare nu face decât să stârnească semne de întrebare. Rămâne de văzut dacă, în următaorea perioadă, cei doi vor decide să vorbească deschis despre motivele divorțului sau vor păstra, în continuare, discreția. Dar știți cum se spune, adevărul, oricât de ascuns ar fi, iese mereu la suprafață.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă un cozonac de la „Gusturi Românești” în Mega Image. Oamenii au crezut că ...
Cât costă un cozonac de la „Gusturi Românești” în Mega Image. Oamenii au crezut că este o eroare
(P) „Pur și simplu mulțumesc” a împânzit România. Mesajul misterios care stârnește valuri ...
(P) „Pur și simplu mulțumesc” a împânzit România. Mesajul misterios care stârnește valuri pe internet
BANCUL ZILEI | Lângă nu Rolls Royce frânează un Matiz
BANCUL ZILEI | Lângă nu Rolls Royce frânează un Matiz
Convorbirea care a rămas în istorie: ultimele momente ale lui Mircea Lucescu, povestite de un jurnalist ...
Convorbirea care a rămas în istorie: ultimele momente ale lui Mircea Lucescu, povestite de un jurnalist turc
Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său, Răzvan? A dezvăluit totul înainte să moară
Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său, Răzvan? A dezvăluit totul înainte să moară
Reacția lui Dan Negru, după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață. Mesajul transmis este impresionant
Reacția lui Dan Negru, după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață. Mesajul transmis este impresionant
Vezi toate știrile