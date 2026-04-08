Cât costă un cozonac de la „Gusturi Românești” în Mega Image. Oamenii au crezut că este o eroare

Paștele se apropie cu pași repezi, iar asta înseamnă că, în aceste zile, gospodinele fac ultimele pregătiri pentru masa de Paște. Cozonacul este un produs tradițional care nu poate lipsi, însă scumpirile din ultima vreme îi fac pe români să se gândească de două ori dacă vor cumpăra sau nu.

Sărbătorile pascale sunt foarte importante pentru credincioși. Anul acesta pică pe data de 12 aprilie. Românii deja fac ultimele cumpărături pentru masa festivă, însă prețurile îi fac să stea departe de rafturile magazinelor. Un cozonac de la Mega Image are un cost incredibil, iar oamenii au crezut că nu văd bine sau că este o eroare.

Cât costă un cozonac de la ”Gusturi Românești” în 2026

Masa de Paște este o tradiție cu mare însemnătate. Toată familia se adună, celebrează Învierea Domnului și mănâncă preparate românești. Ouăle roșii, cozonacii, pasca sunt cele mai cunoscute și iubite bucate în perioada sărbătorilor pascale. Cu toate acestea, anul 2026 poate afecta ospățul de Paște. Masa ar putea să nu mai fie la fel de bogată și asta pentru că prețurile la majoritatea alimentelor au crescut semnificativ. De exemplu, un cozonac de la „Gusturi Românești” din magazinele Mega Image a ajuns să aibă un cost uriaș. Pentru o bucată de cozonac de 900 de grame românii trebuie să scoată din buzunar 74,90 de lei.

De asemenea, nici în cofetării nu mai este forfota așa de mare în acest an. Prețurile expuse în vitrinele lor îi fac pe oameni să facă un pas înapoi. În București, prețul pornește de la 139 de lei pe kilogram și poate ajunge până la 179 de lei pe kilogram. Cei care lucrează în cofetării au observat diferențele de anul acesta și anul trecut. Comenzile sunt din ce în ce mai puține.

Anul acesta cred că avem un uşor declin al comenzilor. Avem clienţi care comandau an de an la noi şi anul acesta parcă au comandat mai puţin. 15:33 În loc de 3 cozonaci, comandă 2 sau în loc de 2 pasci au comandat una. 16:10 Pasca este 159 de lei pe kilogram, iar cozonacul între 139 şi 179 în funcţie de compoziţie, a spus un cofetar.

Așadar, cea mai ieftină variantă de a gusta cozonac în 2026 este să preparăm desertul în casă. Am putea reduce din cheltuieli chiar și cu 50 de lei.

VEZI ȘI: Cât plătești pentru un cozonac de Paște. Diferența uriașă față de cel făcut acasă

Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște