Acasă » Știri » Soțul menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu rupe tăcerea: ”Nu am pomenit în viața mea așa ceva!”

Soțul menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu rupe tăcerea: ”Nu am pomenit în viața mea așa ceva!”

De: Elisa Tîrgovățu 08/04/2026 | 16:55
Soțul menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu rupe tăcerea: ”Nu am pomenit în viața mea așa ceva!”
Soțul femeii acuzate că l-a ucis pe Cristian Staicu este în stare de șoc!

Soțul menajerei acuzate că l-a ucis pe medicul Cristian Staicu a venit cu o primă reacție de la aflarea faptei. Bărbatul, cu care femeia are doi copii, a mărturisit că nu știa nimic de viața dublă pe care aceasta o avea. El a relatat că a aflat totul în momentul în care mascații au intervenit și au încătușat-o. 

Menajera, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit în fața anchetatorilor că l-a ucis pe medic la finalul lunii martie, în locuința acestuia din capitală. Pentru a șterge urmele, femeia l-ar fi incendiat în apartament, imediat după producerea crimei.

Bărbatul a recunoscut că se află în stare de șoc și că nu poate înțelege tot ce s-a întâmplat.

„Nu știam nimic. Vă dați seama, sunt în stare de șoc. Mai mult de atât, nici nu pot să conduc, nu mai pot să merg pe stradă. Nu am pomenit în viața mea așa ceva”, a declarat soțul menajerei, potrivit România TV.

Femeia a recunoscut fapta după mai multe ore de audieri

Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu și-a recunoscut fapta după mai bine de 12 ore de audieri. Cei doi s-ar fi certat din cauza banilor, cu toate că aveau o relație de mai mulți ani. Femeia l-ar fi ucis cu 14 lovituri de cuțit. Primul cuțit s-ar fi rupt în fotoliul pe care stătea bărbatul. Motiv pentru care, femeia a mai luat unul și a continuat să îl lovească. Mai apoi, a turnat peste el o sticlă de vodcă și i-a dat foc pentru a-și acoperi urmele.

„Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil. Cred că a vrut să șteargă din memoria ei și ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă”, a spus Dan Antonescu, specialist criminolog.

Menajera și Cristian Staicu se cunoșteau de trei ani, de când femeia a sunat la un anunț de mică publicitate publicat de acesta. Bărbatul i-ar fi oferit sume de bani de fiecare dată când se întâlneau, iar acesta pare să fi fost și motivul crimei. Femeia ar fi primit prea puțini bani pentru timpul petrecut în acea zi cu bârbatul în vârstă de 72 de ani.

Cristian Staicu și-a încheiat cariera profesională în urmă cu aproape două săptămâni, pe 28 martie, ca anestezist la Institutul de Oftalmologie. Colegii săi l-au descris ca fiind un om dedicat, care își dorea să se bucure de pensie.

