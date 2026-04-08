Cum au ajuns Iranul și SUA la un armistițiu. Khamenei a dat undă verde prin bilețele

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 16:58

Statele Unite și Iranul au ajuns la un armistițiu de două săptămâni, condiționat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar acum apar noi informații referitoare la modul în care Washingtonul și Teheranul au ajuns la acest acord.

Potrivit Axios, armistițiul a fost obținut în ultimul moment, după o combinație de amenințări publice dure și negocieri secrete conduse de liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei.

Surse citate de publicație susțin că, în culisele tensiunilor crescute, Khamenei a autorizat în secret negociatorii iranieni să ajungă la un acord, în ciuda retoricii publice dure a Teheranului. Decizia a venit pe fondul presiunilor intense exercitate de Trump, care a combinat amenințările militare directe cu deschiderea unor canale diplomatice indirecte pentru a forța Iranul să cedeze.

Negocierile au fost extrem de sensibile și s-au desfășurat prin intermediari, cu schimburi rapide de mesaje între cele două părți, până în ultimele momente înainte de escaladare. Liderul iranian transmitea instrucțiuni prin curieri cu bilețele pentru a evita detectarea de către israelieni, potrivit surselor Axios.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea pentru două săptămâni a atacurilor aeriene asupra Iranului, măsură condiționată de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un punct esențial pentru transportul mondial de petrol.

Declarația a venit după ce ministrul iranian de externe a transmis că armata țării este pregătită să oprească operațiunile militare și să permită tranzitul sigur prin zonă, cu condiția ca SUA să înceteze bombardamentele.

În același timp, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat sprijinul Israelului pentru înțelegere, precizând însă că acordul nu se extinde asupra Libanului, contrar unor afirmații anterioare formulate de Pakistan, implicat în procesul de mediere.

Anunțul a produs o reacție imediată pe piețele financiare internaționale, investitorii mizând pe o reducere a tensiunilor și pe reluarea fluxurilor de petrol. Prețul Brent crude a coborât cu peste 13%, până în jurul valorii de 94,7 dolari pe baril, după ce anterior scăzuse chiar cu 15%.

Pe piețele bursiere, contractele futures indică o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane: S&P 500 este estimat să avanseze cu 2,4%, iar Nasdaq 100 cu 3%. În Europa, indicele Stoxx 600 urcă cu peste 4%.

