Cum a sărbătorit luptătorul RXF după decizia favorabilă a instanței. Marian Piciu: „Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”

De: Luciana Popescu 08/04/2026 | 18:19
După o perioadă extrem de tensionată, Marian Piciu, celebrul luptător Rxf, care fusese condamnat la 21 de ani de închisoare poate respira ușurat pentru că a scăpat de condamnare și asta pentru că dosarul va fi rejudecat de la zero. Luptătorul se pregătise intens pentru a merge în spatele gratiilor și chiar își pregătise și „pachețelul” pentru detenție. Acum bagajul său va merge către alți prieteni care sunt închiși. CANCAN.RO a luat legătura cu Marian Piciu, iar din rândurile următoare vom afla mai multe detalii, inclusiv cum a sărbătorit vestea libertății. Un lucru este clar, luptătorul ne-a spus că este gata să meargă până în pânzele albe pentru libertatea sa. 

Într-un alt articol v-am povestit cu lux de amănunte în ce este implicat Marian Piciu, însă haideți să facem o scurtă recapitulare înainte de a ajunge la declarațiile sale. Marian Brotoiu, zis Piciu, s-a aflat în centrul unui scandal de proporții după ce a fost acuzat de mai multe fapte penale. În urmă cu ceva timp, o femeie l-a acuzat de viol, susținând că Piciu a tras-o de mână într-o cameră, a încuiat ușa și, folosind injurii și intimidare, a forțat-o să rămână cu el, în ciuda opoziției sale clare. Plângerea ei a fost ca un bulgăre de zăpadă care a declanșat jihadul. Bărbatul a fost găsit vinovat de viol cu o victimă minoră, pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către consumatori minori, multiple fapte de tulburare a liniștii publice și ultraj. După un proces care durează de multă vreme, bărbatulului i-a fost anulată sentința!

În primă fază Marian Piciu a primit o pedeapdă pe măsură: a luat 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori, 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri; 10 ani de închisoare pentru viol. Pedepse suplimentare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. După contopirea pedepselor, instanța a stabilit recent că pedeapsa rezultantă este de 20 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare. Decizia Curții de Apel Ploiești dată ieri, 7.04.2026 este de neînțeles! Instanța a desființat sentința inițială complet și a trimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul Prahova. (VEZI AICI MAI MULTE)

Marian Piciu a sărbătorit alături de persoanele dragi

După ce a primit vestea bună, Marian Piciu nu a mai stat pe gânduri și a sărbătorit alături de prieteni și familie până în zori.

„Am băut 7–8 litri de vin. Și copiii, și familia sunt fericiți. Cum să nu te bucuri? Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu și o grămadă de bani cheltuiți, căci eu mă judec în dosarul ăsta din 2015, de 10–11 ani. Mi l-a mai dat o dată la rejudecare, asta e a doua oară. Am fost și achitat.” a declarat Marian Piciu pentru CANCAN.RO

Luptărorul RXF nu se mai teme de nimic și spune că se bazează doar pe Dumnezeu.

„Teamă nu are de ce să îmi fie, pentru că sunt nevinovat și știi vorba aia: merg până în pânzele albe. Când știi că n-ai făcut nimic, ești cu Dumnezeu înainte.” a declarat Marian Piciu pentru CANCAN.RO

După decizia instanței, Marian Piciu este bulversat

Marian Brotoiu, zis Piciu încă nu poate să conștientizeze că a scăpat ca prin urechile acului de o condamnare extrem de mare, de aproape 21 de ani.

„Normal și, dacă era după mine, trebuia să fiu achitat. Nu e nicio probă, nimic, sunt nevinovat, dar nici n-am citit bine motivarea, că am fost așa de bucuros. Trebuie să stau să citesc motivarea și tot ce mi-au scris acolo. Sunt puțin bulversat, nici nu știu, sunt zăpăcit de cap, vă dați seama că erau 20 de ani și 9 luni, o viață de om.
Nu am făcut nimic, că dacă făceam, asta e, eram împăcat cu ideea, ziceam: „bă, am făcut, mă duc”, dar cel mai rău e să te duci în detenție nevinovat. Adică dosarul ăsta al meu a fost fabricat de un fost comandant de aici, de la Câmpina, cu care am fost eu certat. Vă dați seama că e urât să te duci la pușcărie nevinovat, cel mai rău e.” a mai spus Marian Piciu pentru CANCAN.RO

În pragul sărbătorilor Pascale, pachețelul lui Piciu va ajunge la alți prieteni de la penitenciar

Acum că Marian Piciu își va petrece sărbătorile în sânul familiei, este gata să renunțe la pachetul pe care și-l pregătise pentru detenție. Luptătorul RXF este gata să facă și o faptă bună și va dărui tot ce a cumpărat unor prieteni aflați deja în spatele gratiilor.

„Pachetul îl am la picioare, nici n-am umblat în el. Am o grămadă de prieteni la pârnaie, o să merg să le duc lor totul. De-astea de pârnaie: conserve, șampoane, carne, lenjerie de pat, pastă, periuță, din astea ce-ți trebuie la pușcărie.” a mai spus Marian Piciu pentru CANCAN.RO

