Acasă » Știri exclusiv » Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație în cazul luptătorului de la RXF acuzat de fapte grave

Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație în cazul luptătorului de la RXF acuzat de fapte grave

De: Delina Filip 07/04/2026 | 20:21
Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație în cazul luptătorului de la RXF acuzat de fapte grave
Decizie halucinantă în cazul unui celebru luptător Rxf din România! După ce a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru numeroase infracțiuni extrem de grave, instanța a anulat sentința! Bărbatul are astfel șanse să fenteze pedeapsa, după un proces care durează deja de aproape un an. Acuzațiile sunt extrem de grave și presupun trafic de substanțe, inclusiv către consumatori minori, multiple fapte de tulburare a liniștii publice și ultraj, dar și alte infracțiuni. CANCAN.RO are detaliile deciziei șocante a instanței!

Marian Brotoiu, zis Piciu, s-a aflat în centrul unui scandal de proporții după ce a fost acuzat de mai multe fapte penale. În urmă cu ceva timp, o femeie l-a acuzat de viol, susținând că Piciu a tras-o de mână într-o cameră, a încuiat ușa și, folosind injurii și intimidare, a forțat-o să rămână cu el, în ciuda opoziției sale clare. Aceasta a declarat că alte persoane se aflau în sufragerie și au observat momentul în care a fost dusă cu forța, iar după incident a părăsit petrecerea în stare de șoc, spunându-le prietenelor că vrea să plece acasă. Plângerea ei a fost ca un bulgăre de zăpadă care a declanșat jihadul. Bărbatul a fost găsit vinovat de viol cu o victimă minoră, pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către consumatori minori, multiple fapte de tulburare a liniștii publice și ultraj. După un proces care durează de multă vreme, bărbatulului i-a fost anulată sentința!

A fost condamnat inițial la 21 de ani de închisoare, dar instanța a dat decizia halucinantă! Procesul se reia de la zero

În primă fază Marian Piciu a primit o pedeapdă pe măsură: a luat 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori, 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri; 10 ani de închisoare pentru viol. Pedepse suplimentare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. După contopirea pedepselor, instanța a stabilit recent că pedeapsa rezultantă este de 20 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare. Decizia Curții de Apel Ploiești dată astăzi, 7.04.2026 este de neînțeles! Instanța a desființat sentința inițială complet și a trimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul Prahova. 

„În temeiul dispozițiilor art. …..Admite apelurile formulat în cauză de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J.- D.I.I.C.O.T.- SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI şi de inculpatul … BROTOIU MARIAN împotriva sentinţei penale nr. 172 din data de 23 iulie 2025, pronunţată de Tribunalul Prahova și, rejudecând, desfiinţează în întregime sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond (Tribunalul Prahova) conform considerentelor cuprinse în hotărîre”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizie de neînțeles a instanței în cazul interlopului Marian Piciu
Decizie de neînțeles a instanței în cazul interlopului Marian Piciu

Ceea ce este și mai revoltător este faptul că decizia este definitivă și nu mai poate fi atacată în instanță. Așadar, condamnarea de 20 de ani și nouă luni de închisoare nu mai există în acest moment, procesul se reia de la zero, iar Tribunalul Prahova va judeca din nou cazul. Desigur că acest lucru presupune reaudierea anumitor martori, dispunerea de probe noi și, în lipsa acestora, Piciu s-ar putea trezi cu o pedeapsă mult mai mică.

Marian Brotoiu, cunoscut sub porecla de Piciu, este un luptător MMA, recunoscut în cercurile interlope pentru comportamentul său extrem de violent. De-a lungul timpului, a fost implicat în conflicte fizice care au avut consecințe grave, iar autoritățile au fost multă vreme pe urmele lui. Interlopul a fost asociat cu fapte de violență fizică stradală și trafic de substanțe interzise, însă nici până acum nu a ajuns după gratii.

Cum se comporta Gabi Tamaș la Asia Express, de fapt. Serghei Mizil rupe tăcerea după bătaia cu Aris…
Marius Baldovin, dezvăluiri fără perdea despre un cântăreț proaspăt divorțat: „I-ar fi propus unui prieten, contra unei sume…
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine”
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.
Iubitul Andreei Sîrbu rupe tăcerea după moartea fulgerătoare a asistentei ATI: ”A avut și niște datorii”
Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște
