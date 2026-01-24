Marian Piciu a dat petrecere înainte să-și execute pedeapsa de 20 de ani și 9 luni de închisoare: ”Am deranjat pe cineva de sus”

Marian Piciu și-a petrecut ultimele zile de libertate! Luptătorul RXF s-a bucurat de momentele sale înainte de a fi închis pentru 20 de ani și 9 luni și face petreceri. Mai mult, el a susținut în continuare că este nevinovat, iar condamnarea primită este cauzată de faptul că a deranjat pe cineva ”de sus”. Toate detaliile în articol.

Marian Piciu și-a primit sentința: 20 de ani de închisoare. Lista condamnărilor este lungă: 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori; 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri; 10 ani de închisoare pentru viol. Pedepse suplimentare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. După contopirea pedepselor, instanța a stabilit recent că pedeapsa rezultantă este de 20 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare.

Marian Piciu a petrecut în ultimele zile de libertate

Această sentință dură nu l-a pus la pământ pe Marian Piciu. El preferă să își petreacă ultimele zile făcând ceea ce îi place, distrându-se și profitând de puținul timp liber. Luptătorul RXF consideră că aceasta este o variantă mult mai bună în loc să stea supărat sau să recurgă la alte gesturi extreme. Mai mult, el se consideră în continuare nevinovat.

„E o petrecere că plec și eu încolo. Mulți fac petreceri când vin de acolo. Eu am făcut petrecerea asta înainte că mă duc. Adică, dacă făceam ceva, nu-mi părea rău. Am deranjat pe cineva pe care nu trebuia să deranjez. Pe cineva de sus. E un dosar fabricat. Nu e nicio probă. Îmi ziceau oamenii… că am 20 de ani și 9 luni pedeapsă și de ce beau, de ce mănânc, de ce râd. Ce vreți să fac? Să mă omor? Să stau supărat? Cu Dumnezeu înainte.”

Minori implicați, mărturii retrase

În dosarul lui Marian Piciu apare și declarația unei victime minore care a spus că a fost ținută cu forța de el într-un apartament din Câmpina, în timpul unei petreceri. După ce a bruscat-o și a luat-o cu forța într-o cameră, minora a reușit să plece pentru că alte persoane prezente au văzut scena. Aceasta a mărturisit că această întâmplare i-a provocat traume psihice și că are nevoie de sprijin psihologic.

Mai mult, un număr mare din victimele care au depus mărturii la dosar au ales să își retragă după declarațiile din teamă. Cu toate astea, judecătorii au decis că acestea rămân probe valide din cauză că au fost retrase pe fondul unor amenințări și presiuni asupra victimelor.

