Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat”

Anunțul lui Marian Piciu, luptător în cușcă la galele RXF, că se retrage definitiv din aceste lupte după ce a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare e doar vârful aisbergului. Dedesubturile întregii afaceri au ieșit la iveală după ce instanța a publicat motivarea deciziei extrem de dure. Mai jos CANCAN.RO vă dezvăluie declarațiile cutremurătoare ale minorei.

Vă prezentăm câteva fragmente din calvarul prin care a trecut una dintre victimele lui Marian Piciu, o tânără abuzată și agresată de Marian Piciu.

Mărturia sa în fața instanței este în cuvinte simple, însă emoția, durerea și angoasa din spatele acestei traume sunt evidente. Potrivit sentinței, victima a fost violată cu martorii în cealaltă cameră, în sufragerie, într-un apartament din Câmpina, orașul natal al lui Marian Piciu. Vă avertizăm, urmează mărturii REALE din dosar.

Ce a povestit la Parchet minora agresată de Marian Piciu

Parchet: ”Puteți preciza în ce au constat actele de constrângere fizică și psihică la care ați fost supusă de inculpat?”

Răspunsul victimei: ”Injurii, traumă psihică”.

Parchet: ”Relatați pe scurt ce s-a întâmplat în ceea ce privește infracțiunea de viol”.

Răspunsul victimei: ”M-a tras de mână să merg împreună cu el într-o cameră. Mi-a vorbit urât, a insistat să rămân cu el în cameră și a încuiat ușa. ”În cameră i-am spus să mă lase în pace, să mă lase să ies și am întreținut raporturi sexuale cu el forțat. După aceea am ieșit din cameră și m-am dus acasă. Imediat după aceea m-am mutat în București”.

Întrebare: ”La acel moment, când ați fost luată și dusă forțat în cameră, cine a observat?”

Răspunsul victimei: ”Toți, erau în sufragerie”.

Întrebare: ”Până să plecați de la petrecere, ați mai vorbit cu cineva?”

Răspunsul victimei: ”Doar am spus prietenelor mele, plângând, că vreau să mă duc acasa”.

Întrebare: ”Care au fost consecințele la care ați fost supusă ulterior incidentului, în plan personal, familial, social? După acel incident ați suferit traume, ați fost la psihiatru, psiholog?”

Răspunsul victimie: ”Da, am urmat un tratament la psiholog. Am o teamă față de inculpat, am rămas cu o frică, am avut o traumă psihică în legătură cu ce s-a întâmplat”.

Parchet: ”Care e diferența de vârstă între dvs și inculpat?”

Răspunsul victimei: ”Eu la acea vreme eram minoră, atunci inculpatul avea 28 sau 29 de ani”.

Parchet: ”Ce înălțime aveați și câte kg?”

Răspunsul victimei: ”1,70 m și 64-65 kg”.

Ultimul detaliu este de-a dreptul cumplit. Dacă Marian Piciu e în stare să facă zob adversari mai mari decât el la luptele în cușcă, ce șanse ar fi avut victima din dosar? Ar fi ca și cum ar intra în ring cu o fată de liceu. Și, din păcate, aceasta este doar una dintre numeroasele infracțiuni pentru care Marian Piciu a fost condamnat. Vom reveni cu detalii suplimentare din dosar.

