Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 20:15
Unul dintre sportivii cunoscuți ai competiției RXF, Marian Piciu, a anunțat că se retrage definitiv din activitatea sportivă, într-un context extrem de controversat. Iată care este motivul!

Decizia sa nu are legătură cu o accidentare sau cu motive sportive obișnuite, ci vine ca urmare a unei situații juridice grave. Potrivit informațiilor apărute recent, instanța a pronunțat o condamnare definitivă care îl vizează direct, stabilind o pedeapsă cumulată de peste două decenii de închisoare. Cazul său a stârnit reacții puternice atât în mediul online, unde sportivul avea o comunitate numeroasă, cât și în rândul publicului interesat de fenomenul RXF.

Ce și-a pregătit Marian Piciu pentru detenție 

Sentința rezultată este una complexă, fiind obținută prin contopirea mai multor pedepse primite pentru infracțiuni diferite. Printre acestea se numără acuzații grave legate de traficul de substanțe interzise, inclusiv în circumstanțe agravante, dar și alte fapte de natură penală care au contribuit la stabilirea pedepsei finale. În urma deciziei instanței, perioada totală de detenție depășește 20 de ani, ceea ce înseamnă o schimbare radicală în viața fostului luptător.

În acest context, fostul sportiv a început pregătirile pentru perioada de detenție, un detaliu care a devenit rapid subiect de discuție în spațiul public. În mod neobișnuit, atenția s-a mutat de la cariera sa sportivă către aspecte legate de adaptarea la viața din penitenciar. S-a vorbit intens despre modul în care acesta își organizează lucrurile personale și despre obiectele pe care intenționează să le ia cu el în momentul în care va începe executarea pedepsei.

Printre lucrurile pregătite se regăsesc produse alimentare neperisabile, articole de igienă și alte obiecte considerate utile în mediul carceral. Acest tip de pregătire nu este unul ieșit din comun pentru persoanele care urmează să intre în sistemul penitenciar, însă expunerea publică a acestor detalii a contribuit la creșterea interesului și la amplificarea reacțiilor.

„Conservuțe, dulciuri. Bun, dă-te așa, dă-te în spate. Șamponele, da? Fratele vostru, da? Vedeți aici? Vedeți aici, voi care n-ați fost la pârnaie.

După ce mâncăm pește sau alte astfel de alimente, poate apărea o stare de greață. De aceea, ne luăm și aceste produse cu noi, ca o soluție. Mai consumăm și conserve – atât de carne, cât și de pește. Am pregătit deja câteva lucruri necesare, inclusiv ustensile precum o furculiță.

Am și alte produse pregătite și este posibil să le consum înainte de plecare. Vreau să fie clar că nu fug nicăieri, nu plec în Italia. Mi-am pregătit aceste lucruri în mod serios, nu la întâmplare.”, a spus bărbatul.

Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze victimele 

Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat” 

