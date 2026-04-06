Cum faci cozonac de Paște după rețeta lui Sorin Bontea. Va fi pufos și gustos!

Mai sunt 6 zile până la Paște, iar gospodinele au început pregătirile pentru masa de sărbătoare. Și cumpărăturile sunt în toi pentru una dintre vedetele mesei: cozonacul pufos. Astăzi vă prezentăm rețeta lui Sorin Bontea, pe care o prepară cu fiecare ocazie.

Dacă vrei un preparat cu o textură desăvârșită pentru seara de Înviere, cu care să mănânci primul ou ciocnit, îți prezentăm o rețetă de care te vei îndrăgosti.

Cozonac de Paște după rețeta lui Sorin Bontea

Celebrul chef de la MasterChef are o abordare tradițională, dar echilibrată pentru această rețetă. Este ușor de făcut și de către începătorii în ale bucătăriei, care se vor bucura de o textură și de un gust deosebit.

Ingrediente pentru cozonac de Paște:

1 kg de făină

350 gr de zahăr

8 gălbenușuri de ou

coajă rasă de lămâie

50 de ml de ulei

jumătate de linguriță de sare

14 gr de drojdie uscată

esență de vanilie

un pachet de unt

1 litru de lapte cu 3,5% grăsime

Ingrediente pentru umplutura cozonacului:

80 gr de cacao

250 gr de nucă pisată

25 ml de esență de rom

albușurile de la cele 8 ouă

Cum prepară Sorin Bontea cozonacul:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pentru început, încălzim 600 ml din litrul de lapte și păstrăm 400 ml pentru a dizolva zahărul.

Se amestecă făina, drojdia și celelalte ingrediente uscate într-un bol mare. În centrul ei se formează o gaură în care se pun, pe rând, ouăle, laptele cald și vanilia.

După cum spune și Sorin Bontea, este foarte important cum frământați aluatul. Trebuie să fie lucrat intens și în multe reprize, pentru a prinde mult aer pentru ca, la final, să avem un cozonac pufos și fraged.

După ce îl frământăm prima dată, aluatul se lasă la crescut o oră și jumătate. La fiecare 30 de minute trebuie frământat din nou și împăturit, pentru volumul final. Este necesar să executați bine acest proces, dacă vreți un cozonac cu textură aerată.

După ce aluatul a crescut mult, încropim umplutura. Albușurile bătute ca pentru bezea și zahărul se amestecă bine cu nucă, cacao și esență de rom.

Aluatul se împarte în patru bucăți în formă de dreptunghi și se amestecă pe rând cu compoziția. Se rulează fiecare foaie și se răsucesc în formă de spirală.

Cozonacii obținuți se pun în tăvi unse cu ulei și se mai lasă la dospit pentru 45 de minute. Este necesar ca aceștia să aibă o creștere uniformă.

Înainte de a se băga la cuptor, cozonacii se ung cu un amestec de lapte și ou, apoi se dau la 170 de grade pentru 50 de minute.

Poftă bună!

CITEȘTE ȘI:

Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin

De ce crapă ouăle la fiert. Metoda corectă pentru ouă perfecte de Paște