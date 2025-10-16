Secretele MasterChef ies la iveală! Sorin Bontea dezvăluie cine regizează de fapt toate scandalurile din culise: ”Băgă bățul prin gard și agită concurenții”

Secretele MasterChef ies la iveală! Sorin Bontea recunoaște că, dincolo de tigăi și platinguri perfecte, în culise se fierbe o ciorbă de nervi, glume și orgolii cât platoul de filmare. Noul sezon promite nu doar rețete de top, ci și scandaluri „asezonate” cu muuuult umor, iar Bontea dezvăluie inclusiv cine e ”drăcușorul” care bagă bățul prin gard și pune concurenții pe jar. Cu poftă de viață, de mâncare și de glume bune, chef-ul e mai sincer ca oricând: recunoaște că se oftică rău când pierde și că fastingul pică greu când prin jur plutește miros de slănină și palincă!

Sorin Bontea revine în forță în noul sezon MasterChef și promite schimbări surprinzătoare în bucătărie. Chef-ul ne-a dezvăluit și câteva secrete din culisele emisiunii, cât și noi provocări care vor ține concurenții și telespectatorii cu sufletul la gură.

CANCAN.RO: Sorin, ce e nou în noul sezon MasterChef?

Sorin Bontea: S-au schimbat câteva lucruri. În primul rând le-am schimbat și noi puțin.

Zic eu că sezonul ăsta suntem în formă. Suntem noi aia care ar fi trebuit să fim și sezonul trecut. Eu recunosc că nu am fost noi…

CANCAN.RO: Ai schimbat barca…

Sorin Bontea: Am schimbat barca, n-am mai făcut MasterChef de ani de zile. Știi cum e, mai greuț un pic la început, dar în această sezon aveam concurenți foarte buni, foarte mișto. Noi suntem buni, așa zic eu. Avem și glumele pe acasă. Au venit și ele la muncă. Am schimbat un pic, nu noi, dar s-a schimbat un pic din format. Avem “Da, nu, poate”. Cel care primește “poate” merge la Camera Încinsă și vor fi 2-3 concurenți care se vor lupta pentru șorțul Masterchef și pentru un loc în bucătăria Masterchef.

CANCAN.RO: Cum e noul coleg, Petre Catană, care în sezonul trecut a fost concurent?

Sorin Bontea: Ah, Petre! Aoleu, Petre e foarte simpatic și are și pietrele lui, știi, cumva (rade – n.r.). E drăcușorul nostru care băgă bățul prin gard și agită concurenții și îi stresează puțin. Dar ăsta este rolul lui de drăcușor. Și este simpatic și e al nostru.

CANCAN.RO: O rețetă bună din sezonul ăsta?

Sorin Bontea: Nu mai stiu, pentru că au fost foarte multe bune.

Sorin Bontea: ”Recunosc că mă oftic când pierd”

CANCAN.RO: E concurență mare în sezonul acesta?

Sorin Bontea: E concurență mare. Noi suntem niște tipi competitivi. Și nu prea ne place să pierdem. Știm să pierdem, mă rog, unii dintre noi (rade – n.r.). Și persoanele de față se exclud. Dar ne place să câștigăm.

Cui ii place să piarda?! Bărbaților nu prea le place să piardă. Mereu a fost competiția asta mare între noi. Cred că a fost și benefică.

CANCAN.RO: Cum se manifestă Sorin când e nervos?

Sorin Bontea: Face urât. Nu-i place.

CANCAN.RO: Te oftici rau?

Sorin Bontea: Da, da. Da, recunosc că mă oftic când pierd. Nu-mi convine. Mai ales când nu e drept, știi? Adică mă bag și pe asta că nu e drept niciodată (rade – n.r.).

Da, nu-mi place să pierd. Da, îmi place sa câstig.

CANCAN.RO: Cât te-ai îngrășat pe parcursul sezonului?

Sorin Bontea: O, da, m-am îngrășat pe parcursul sezonului. A fost și mâncare bună, multă, a fost bună, dar eu țin fasting. Si vorbesc serios, adică mă chinui. Dar ajung la muncă și apar ba ouă, ba slănină, ba ceapă, ba palincă, ba nu mai știu ce. Sunt foarte pofticios, mi-e greu să mă abțin. Am avut zi în care, jur, am mâncat doar fructe. A fost ceva rău. Și a doua zi am luat-o de la capăt, zic “gata, cât să sufar?!”.

A fost ceva rău… E poftă mai mult. Adică mănânc, mă satur, dar dacă văd ceva, poftesc și mănânc. Nu pot să mă abțin.

CANCAN.RO: Ai apucat să-ți iei vacanță, te-ai recreat?

Sorin Bontea: Am fost în vacanță, da, mi-am dorit asta de mult, am fost cu niște prieteni în Canada la pescuit. Pe niște lacuri, e un lac care se dezgheață două luni jumătate pe an. Atât. Restul e congelat. Am prins știucă și păstrăv.

E altceva. Eu n-am văzut așa ceva. Vine știuca lângă barcă, se uită la tine și îi dai așa în față, se uită și pleacă.

Și ce era foarte interesant, știuca lor nu seamănă cu știuca noastră. La gust, la nimic. Adică ei o luau, o prăjeau și o făceau, că ne găteau pe mal, acolo, la prânz.

Asta a fost vacanța. Mi-am dorit de mult să ajung acolo. Am fost prin Grecia, prin Deltă, cam asta…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.