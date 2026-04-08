Alessio, un român de 21 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor săi. Tragedia a avut loc în a doua zi a Paștelui Catolic

Tragedie românească în Italia! Alessio Nicholas Popa, un român în vârstă de doar 21 de ani, s-a stins din viață. Tânărul a murit chiar în a doua zi a Paștelui Catolic. O ieșire cu prietenii s-a transformat rapid într-o tragedie. Tânărul a alunecat într-un pârâu din zona Pria, iar pentru el nu s-a mai putu face nimic.

Alessio Nicholas Popa, rezident în Borgoricco, Padova, ieșise la o plimbare cu prietenii săi. Aceștia s-au așezat pe niște stânci de-a lungul unui pârău din zona Pria, iar tânărul român s-a fi dezechilibrat și ar fi căzut în apă și a fost luat imediat de curenți.

Alessio a murit sub ochii prietenilor

După ce Alessio a căzut în apă, prietenii lui au dat imediat alarma. Pompierii, scafandrii și personalul Suem 118 au intervenit la fața locului, dar toate eforturile de salvare au fost în zadar. În cele din urmă, scafandrii au localizat trupul neînsuflețit la o adâncime de aproximativ 6 metri, acesta fiind purtat de curenți la 50 de metri distanță de locul unde fusese văzut ultima oară.

După ce trupul neînsuflețit a fost adus la mal, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, în cele din urmă, a fost declarat decesul. Familia tânărului român este distrusă de durere. Mama băiatului nu înțelege cum s-a putut întâmplat tragedia și pune totul pe seama oboselii.

Se pare că de Paște tânărul lucrase pe tura de noapte, până la ora două dimineața. Ulterior, acesta a ieșit cu prietenii și nu s-a mai întors niciodată acasă. Femeia este distrusă de durere și spune că Alessio a fost un băiat de aur, care nu a supărat-o niciodată.

„Alessio lucra din octombrie anul trecut la Nuova Ompi, parte a grupului Stevanato, în Piombino Dese. De Paște, lucrase în tura de noapte și terminase lucrul la ora două. Înainte să adoarmă, se jucase puțin pe PlayStation. Luni dimineaţa, a plecat cu prietenii lui fără să știu. L-am sunat și l-am întrebat unde este. Mi-a răspuns și m-a liniștit, spunând că este cu prietenii lui de la clubul de fotbal Cittadellese, petrecând câteva ore împreună. Eu i-am spus: Ai făcut foarte bine, dragostea mea, că ai ieșit din casă, pentru că viața nu este doar muncă și responsabilitate, ci și distracție și lipsă de griji. Alessio era un băiat politicos, vesel, bun cu toată lumea. Nu m-a deranjat şi nici nu m-a enervat niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat sau cum a alunecat și a ajuns în pârâu. Probabil era obosit de la muncă, pentru că își termina tura la 2 dimineața, dar chiar nu știu ce să cred. Alessio al meu a fost cu adevărat un băiat de aur”, a declarat Gina, mama lui Alessio.

