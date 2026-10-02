Marcel a părăsit-o pe Armina după dezvăluirile de la Cronica cârcotașilor? Decizia luată de concurentul Insula iubirii 2026

Relația dintre Marcel Maluma și Armina continuă să supraviețuiască și după dezvăluirile incendiare de la Cronica Cârcotașilor. Deși mulți credeau că mariajul lor ar putea fi pus în pericol, cei doi au fost văzuți împreună în România, mai îndrăgostiți ca niciodată.

Totul a pornit după ce recent, Armina a intrat în vizorul lui Șerban Huidu, care le-a prezentat telespectatorilor profilul unui site de escorte din Monte Carlo, despre care s-ar crede că i-ar aparține Arminei. Deranjat de nazurile soției lui Marcel Maluma, prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor nu a stat la discuții și „a dat de pământ” cu ea.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Șerban Huidu la Cronica Cârcotașilor.

Soția fostei ispite de la Insula iubirii a reacționat imediat și l-a amenițat pe prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor că îl va da în judecată, lăsând de înțeles că lucrurile nu vor rămâne fără urmări: „Ne vedem în instanță! Gunoaielor”, a spus Armina. Ei bine, după dezvăluirile făcute de celebrul cârcotaș, se pare că mariajul lui Marcel Maluma cu Armina nu a fost câtuși de puțin clintit. În aceste zile, cei doi se află în România, unde au făcut deja turul teraselor și cluburilor din Sibiu și Cluj-Napoca. Cuplul chiar a vizionat ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii de la terasa unui local din Cluj, alături de ispita Alberto Grecu și soția sa.

Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Șerban Huidu i-a răspuns Arminei după ce aceasta l-a amenințat cu judecata. Prezentatorul TV a comparat-o pe soția lui Marcel Maluma cu Oana Zăvoranu, vedeta cu care a purtat războaie grele în instanță de-a lungul anilor: „La Insula Iubirii, fetele frumoase, deștepte și devreme acasă se rup în figuri. Din păcate, figurile sunt cam triste. Am descoperit și noi recent, la ultimul sezon, o Zăvoranca 2.0, care, după cum vorbește, mai și amenință pe toată lumea”, ne-a declarat Huidu.

Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”

Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”