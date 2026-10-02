Încărcarea rapidă strică bateria telefonului? Greșeala care îi poate scurta durata de viață

Încărcarea rapidă strică bateria telefonului? Greșeala care îi poate scurta durata de viață
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Încărcarea rapidă a devenit o funcție obișnuită pe telefoanele moderne și poate salva situația atunci când ai doar câteva minute la dispoziție înainte să pleci de acasă. Totuși, există de mult timp întrebarea dacă folosirea frecventă a acestei tehnologii poate deteriora bateria și îi poate reduce durata de viață.

Răspunsul este ceva mai complicat decât un simplu „da” sau „nu”. Încărcarea rapidă nu distruge brusc bateria telefonului, însă poate contribui în timp la degradarea acesteia, în special dacă procesul generează temperaturi ridicate.

Potrivit Consumer Reports, bateriile litiu-ion se degradează în mod natural odată cu trecerea timpului și cu acumularea ciclurilor de încărcare. Procesul nu poate fi oprit, însă anumite obiceiuri îl pot accelera.

De ce căldura este unul dintre principalii inamici ai bateriei

Una dintre problemele asociate încărcării rapide este că introducerea unei cantități mari de energie în baterie într-un interval scurt poate genera mai multă căldură.

Temperaturile ridicate accelerează reacțiile chimice care duc la degradarea bateriilor litiu-ion și, în timp, acestea ajung să poată stoca mai puțină energie.

Asta nu înseamnă însă că fiecare sesiune de încărcare rapidă afectează serios bateria.

Telefoanele moderne dispun de sisteme care monitorizează permanent temperatura, nivelul bateriei și cantitatea de energie primită. Dacă temperatura crește prea mult, dispozitivul poate reduce automat puterea de încărcare sau chiar poate întrerupe temporar procesul.

O analiză realizată de Android Authority asupra mai multor telefoane moderne a arătat, de altfel, că o putere mare de încărcare nu înseamnă neapărat și temperaturi mai ridicate. Unele dintre modelele care se încărcau cel mai repede au înregistrat temperaturi mai mici decât telefoane cu o încărcare considerabil mai lentă.

Prin urmare, modul în care telefonul gestionează căldura poate fi la fel de important ca numărul de wați afișat de încărcător.

De ce telefonul se încarcă mai încet când bateria se apropie de 100%

Încărcarea rapidă nu funcționează la putere maximă pe toată durata procesului.

De regulă, telefonul poate primi mai multă energie atunci când bateria este descărcată, iar viteza este redusă progresiv pe măsură ce nivelul de încărcare crește. Consumer Reports arată că ritmul scade considerabil în partea finală a încărcării.

Motivul este tocmai protejarea bateriei și limitarea temperaturilor și a stresului la care aceasta este supusă.

Acesta este și motivul pentru care producătorii promovează adesea timpul necesar pentru încărcarea bateriei până la 50% sau 80%, și nu doar timpul necesar pentru a ajunge de la 0% la 100%.

Trebuie să renunți la încărcarea rapidă?

Pentru majoritatea utilizatorilor, nu există un motiv pentru a renunța complet la încărcarea rapidă. Tehnologia este concepută pentru a funcționa împreună cu sistemele de protecție ale telefonului, iar dispozitivul controlează câtă energie poate primi bateria.

Dacă însă vrei să reduci cât mai mult degradarea pe termen lung și nu te grăbești, utilizarea unei încărcări mai lente poate diminua stresul termic asupra bateriei.

Mai important este să eviți temperaturile ridicate, să nu lași telefonul în soare în timpul încărcării și să eviți activitățile foarte solicitante atunci când dispozitivul este deja fierbinte.

În cele din urmă, bateria se va degrada indiferent de metoda de încărcare folosită. Diferența constă în cât de repede se produce acest proces.

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