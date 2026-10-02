Demoni, „Poarta Iadului” și un castel ridicat deasupra ei! Locul sinistru din Cehia pe care îl poți vizita într-un weekend

Dacă ai bifat deja centrul Pragăi, Podul Carol și celebrul ceas astronomic și vrei să vezi o Cehie mult mai puțin turistică, există un loc care pare construit special pentru amatorii de povești întunecate. La aproximativ 60 de kilometri de capitala cehă se află Castelul Houska, o fortăreață medievală ridicată într-un loc neobișnuit, departe de marile așezări și de vechile rute comerciale. Legenda locală este însă partea care a făcut Houska celebru: sub capela castelului s-ar afla o groapă considerată cândva fără fund, despre care oamenii au spus timp de generații că ar reprezenta chiar o „Poartă a Iadului”. Dincolo de poveștile cu demoni și apariții paranormale, excursia merită făcută și pentru peisajele din Boemia, pentru castelele Kokořín și Bezděz și pentru Lacul Mácha, toate putând fi legate într-un road-trip de două zile pornind din Praga.

Castelul din mijlocul pustietății

Castelele medievale nu erau construite, de regulă, la întâmplare. Trebuiau să apere drumuri, orașe, frontiere sau resurse importante, însă Houska pare să sfideze această logică, iar tocmai amplasarea neobișnuită a contribuit la misterul care îl înconjoară.

Castelul datează din secolul al XIII-lea și se află într-o zonă împădurită din Boemia, fără ca în imediata apropiere să existe vreun mare oraș medieval sau o rută comercială care să explice simplu alegerea locului. De aici și întrebarea care a alimentat legenda timp de generații: dacă nu trebuia să apere ceva de afară, atunci ce trebuia să țină înăuntru?

Răspunsul dat de folclorul local este mult mai spectaculos decât cel al istoricilor.

Legenda „Porții Iadului” de sub Houska

Potrivit poveștilor transmise în jurul castelului, înainte de ridicarea fortăreței ar fi existat aici o crăpătură uriașă în stâncă, despre care oamenii credeau că nu are fund. Groapa a ajuns să fie considerată o intrare spre lumea de dincolo și a primit un nume pe măsură: „Poarta Iadului”.

Legendele au devenit din ce în ce mai elaborate, iar în unele variante se vorbește despre creaturi ciudate care ar fi ieșit din adâncuri. Chiar și astăzi circulă povești despre apariții, ființe înaripate și un misterios călugăr negru fără chip care ar păzi locul.

Cea mai interesantă parte este că deasupra presupusei deschideri a fost construită capela castelului. Stânca face efectiv parte din construcție și poate fi observată în anumite zone ale complexului, un detaliu real care nu a făcut decât să alimenteze și mai mult poveștile despre ceea ce s-ar afla dedesubt.

Demoni, magie neagră și povești despre naziști

De-a lungul timpului, Houska a atras inevitabil și povești despre magie neagră, experimente oculte și fenomene paranormale. În jurul castelului circulă inclusiv legenda unui magician care ar fi realizat aici experimente misterioase, iar locul a devenit o destinație cunoscută printre pasionații de paranormal.

Există și numeroase povești legate de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Partea documentată este că Houska a fost confiscat în timpul războiului și, începând din 1943, a fost folosit drept depozit pentru cărți evreiești și masonice.

Poveștile potrivit cărora naziștii ar fi realizat aici experimente oculte sau torturi sunt mult mai greu de susținut documentar și trebuie tratate ca parte a legendelor care s-au lipit de imaginea castelului. Houska nu are însă nevoie de asemenea exagerări pentru a fi suficient de straniu, pentru că legenda „Porții Iadului” este deja motivul pentru care mulți turiști ajung până aici.

Cum ajungem la Castelul Houska din Praga

Pentru turistul român, cea mai simplă variantă este să ajungă mai întâi la Praga și să transforme vizita la Houska într-o excursie cu mașina. Castelul se află la aproximativ 60 de kilometri de capitala Cehiei, iar traseul rutier poate fi parcurs în aproximativ o oră și zece minute, în funcție de trafic.

Mașina este de departe cea mai practică soluție, mai ales dacă vrem să vedem și împrejurimile. Transportul public până la Houska nu este la fel de comod, legăturile fiind limitate, iar în apropierea castelului nu există o gară care să rezolve simplu problema.

Există o parcare la aproximativ 700 de metri de obiectiv, iar de acolo continuăm pe jos aproximativ zece minute. Tocmai izolarea locului face însă parte din experiență, pentru că nu cobori dintr-un autobuz turistic în mijlocul unui oraș aglomerat, ci te apropii de un castel medieval ascuns între păduri.

Cât costă să intri în castelul „Porții Iadului”

Castelul Houska poate fi vizitat, însă programul diferă în funcție de sezon. În octombrie 2026, obiectivul este deschis în weekend, sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 16:00, iar ultimul tur începe cu o oră înainte de închidere.

Un bilet pentru adulți costă 180 de coroane cehe, în timp ce tariful redus este de 130 de coroane. Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii sub 15 ani există un bilet de 520 de coroane cehe.

În interior mai există și „Dante’s Inferno”, o instalație mecanică din lemn lungă de aproximativ 12 metri și inspirată de Infernul lui Dante, pentru care se achită separat 80 de coroane. Cu alte cuvinte, dacă tot ai venit până la castelul ridicat, potrivit legendei, peste intrarea în Iad, poți continua experiența într-o atmosferă pe măsură.

Ce mai vedem în apropiere de Houska

Ar fi păcat să venim din Praga doar pentru Houska și să ne întoarcem imediat, pentru că în jurul castelului se află una dintre acele regiuni ale Cehiei care pot transforma o excursie de câteva ore într-un weekend întreg.

Una dintre primele opriri poate fi Castelul Kokořín, ridicat spectaculos într-un peisaj dominat de păduri și formațiuni de gresie. Zona Kokořínsko este cunoscută pentru traseele sale de drumeție, iar de la turnul castelului se deschid panorame superbe asupra împrejurimilor.

La aproximativ 16 kilometri nord-est de Houska se află Castelul Bezděz, o altă fortăreață gotică din secolul al XIII-lea. Este construit pe un deal, iar urcarea este răsplătită de priveliștea largă asupra Boemiei, mai ales atunci când vremea este bună.

Lacul Mácha, oprirea perfectă după „Poarta Iadului”

După castele și povești cu demoni, traseul poate continua spre Máchovo jezero, cunoscut drept Lacul Mácha. Zona este una dintre destinațiile de agrement ale regiunii și devine foarte animată vara, când turiștii vin pentru plaje și activități pe apă.

Toamna, experiența este diferită, dar tocmai asta o poate face mai interesantă. Pădurile din jur își schimbă culorile, aglomerația este mai mică, iar silueta Castelului Bezděz ridicată deasupra peisajului oferă una dintre imaginile spectaculoase ale regiunii.

Doksy, localitatea aflată lângă lac, este și o variantă foarte bună pentru înnoptare dacă vrem să transformăm excursia într-un weekend și să nu ne întoarcem în aceeași seară la Praga.

După „Poarta Iadului”, mergem să vedem Capetele Diavolului

Dacă tot am pornit într-o excursie cu tematică întunecată, mai există un loc care se potrivește aproape prea bine cu Houska. În apropiere de Želízy se găsesc Čertovy hlavy, adică „Capetele Diavolului”, două chipuri uriașe sculptate direct în stâncile de gresie.

Sculpturile au fost realizate în secolul al XIX-lea de Václav Levý și au devenit una dintre curiozitățile regiunii. Nu au legătură cu presupusa „Poartă a Iadului” de la Houska, dar pentru un circuit turistic construit în jurul locurilor neobișnuite din Boemia sunt o oprire aproape obligatorie.

Unde ne cazăm dacă vrem să rămânem peste noapte

Cei care vor să ducă experiența până la capăt pot rămâne chiar în apropierea Castelului Houska. Una dintre variante este Hájovna Hrad Houska, amenajată în fosta casă a pădurarului de pe domeniul castelului, unde există un apartament pentru patru persoane, cu două dormitoare, bucătărie și terasă.

Practic, după ce ai petrecut ziua ascultând povești despre groapa fără fund și „Poarta Iadului”, poți rămâne peste noapte lângă castel. Pentru cei cărora le ajung legendele până la apus și vor ceva mai convențional există variante de cazare în zona Blatce, Kokořín sau Doksy.

Doksy este probabil cea mai practică alegere dacă vrem să combinăm castelele cu Lacul Mácha, în timp ce cazarea în zona Kokořín este potrivită pentru cei interesați mai ales de natură, trasee și formațiunile de gresie.

Cum facem un weekend complet la Houska

Un traseu foarte bun pentru două zile poate începe dimineața în Praga, de unde plecăm cu mașina spre Houska. Vizităm castelul și celebra capelă asociată legendei „Porții Iadului”, după care continuăm spre Bezděz și încheiem prima zi în Doksy, lângă Lacul Mácha.

A doua zi putem pleca spre Kokořínsko, vizita Castelul Kokořín și continua către Capetele Diavolului înainte de întoarcerea la Praga. În acest fel, Houska nu mai este doar un obiectiv bifat în câteva ore, ci devine punctul central al unui mic road-trip printr-o zonă mult mai puțin cunoscută de turiștii care vin în Cehia.

Nu trebuie să credem neapărat că sub capela castelului se află realmente intrarea în Iad ca să ne placă Houska. Avem o fortăreață medievală izolată, o legendă transmisă de generații, păduri, stânci, alte două castele spectaculoase și un lac la numai câteva zeci de kilometri distanță. Pentru cine vrea altceva decât clasica fotografie de pe Podul Carol, excursia merită pusă pe listă.

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