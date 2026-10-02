Prognoza meteo azi, 2 octombrie 2026. Frig serios peste noapte în România! Unde scad temperaturile la -4 grade și în ce zone mai prindem 24 de grade

Vremea rămâne în general frumoasă în România în următorul interval, însă diminețile și nopțile vor fi reci în cea mai mare parte a țării. Diferențele de temperatură vor fi importante de la o regiune la alta, cu maxime care vor ajunge la 24 de grade în Banat și Crișana, în timp ce în estul Transilvaniei minimele pot coborî până la -4 grade. Bruma și ceața își vor face apariția pe arii restrânse, iar în sud-est sunt posibile ploi slabe. Vântul va crea și el probleme în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor atinge în general 40-50 km/h.

Vremea în România

Per ansamblu, ziua de 2 octombrie aduce o vreme predominant frumoasă, însă începutul și sfârșitul intervalului vor fi reci. Potrivit ANM, Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, cu înnorări în anumite zone și condiții izolate pentru ploi slabe în extremitatea de sud-est, unde cantitățile de apă nu vor depăși, în general, 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Noaptea va fi mult mai rece, cu minime cuprinse între -4 grade în estul Transilvaniei și aproximativ 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor forma ceață și brumă.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul României va fi una dintre regiunile avantajate din punct de vedere termic, pentru că aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei. În Banat și Crișana, maximele vor putea ajunge până la 23-24 de grade, iar vremea va fi predominant frumoasă, fără fenomene importante.

În nord-vest, valorile termice vor fi ceva mai scăzute, însă după o dimineață rece atmosfera va deveni plăcută în timpul zilei. Nopțile vor rămâne răcoroase, iar în zonele joase și adăpostite există posibilitatea apariției ceții.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor caracteristice unei zile răcoroase de început de octombrie, însă dimineața și noaptea vor fi reci. Cerul va fi variabil, iar în jumătatea estică a regiunii vântul va avea intensificări temporare, cu viteze care vor ajunge în general la 40-50 km/h.

În extremitatea de sud-est a țării vor exista înnorări și, izolat, condiții pentru ploi slabe. Nu sunt așteptate cantități importante de apă, acestea urmând să rămână sub 1 l/mp. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî considerabil și în această parte a țării, exceptând zona litoralului, unde marea va menține minimele mai ridicate.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va avea parte de o zi predominant frumoasă, cu cer variabil și fără precipitații importante. După o dimineață rece, temperaturile vor crește treptat, iar după-amiaza atmosfera va deveni agreabilă pentru această perioadă din an.

În sud-vest, apropierea de Banat va favoriza valori termice ceva mai ridicate, însă odată cu lăsarea serii temperaturile vor scădea rapid. În zonele joase și în depresiunile locale pot apărea condiții de ceață, iar pe arii restrânse nu este exclusă formarea brumei în orele cele mai reci.

Vremea în estul și nord-estul țării

Moldova va avea o zi în general frumoasă, însă vântul va deveni temporar mai puternic în partea de sud a regiunii. Aici sunt prognozate viteze de 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de răcoare, mai ales în prima parte a zilei și după apus.

Temperaturile din timpul zilei vor fi moderate, însă nopțile devin tot mai reci odată cu intrarea în octombrie. În zonele adăpostite pot apărea ceață și brumă, în special spre dimineața zilei de 3 octombrie.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Centrul țării va resimți cel mai puternic răcirea nocturnă. În estul Transilvaniei, minimele pot coborî până la -4 grade, cea mai redusă valoare indicată pentru acest interval la nivel național.

În depresiunile intramontane, dimineața și noaptea vor exista condiții favorabile formării brumei și ceții. În timpul zilei, vremea va fi în general frumoasă, însă temperaturile maxime vor rămâne mai scăzute decât în vestul țării, situându-se în cele mai reci zone în jurul valorii de 16 grade.

În zona montană, diferența dintre temperaturile diurne și cele nocturne va fi importantă, iar turiștii care pleacă dimineața devreme pe trasee trebuie să țină cont de temperaturile scăzute.

Vremea în Dobrogea și în zona Mării Negre

Dobrogea va fi una dintre puținele regiuni în care vremea va fi ceva mai agitată. Cerul va prezenta înnorări, iar în extremitatea de sud-est sunt posibile izolat ploi slabe, cu cantități de apă sub 1 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare și va atinge în general viteze de 40-50 km/h. Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile nocturne considerabil mai ridicate decât în interiorul țării, astfel că minimele pot ajunge la aproximativ 13 grade, în contrast puternic cu cele -4 grade prognozate în estul Transilvaniei.

Vremea în Capitală

Bucureștiul va avea parte de vreme frumoasă pe 2 octombrie, însă dimineața și noaptea vor fi reci. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, când vitezele vor ajunge la 35-40 km/h.

Temperatura maximă se va situa între 20 și 21 de grade, ceea ce va face ca după-amiaza să fie destul de plăcută. După apus, răcirea va deveni însă evidentă, iar minima nopții va coborî până la valori cuprinse între 5 și 8 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi predominant frumoasă, însă dimineața și noaptea se vor resimți temperaturile scăzute specifice interiorului Transilvaniei. Maxima se va situa în jurul valorii de 19-20 de grade, în timp ce minima poate coborî spre 3-5 grade. În zonele joase din împrejurimi există condiții pentru ceață și, local, pentru brumă.

Timișoara

Timișoara se va afla în zona cea mai caldă a țării, Banatul fiind regiunea în care temperaturile pot urca până la 24 de grade. În oraș, maxima se va situa în jurul valorii de 23-24 de grade, iar minima va coborî spre 7-9 grade. Ziua va fi plăcută și predominant frumoasă, diferența de temperatură dintre după-amiază și noapte urmând să fie însă considerabilă.

Iași

La Iași, maxima va ajunge în jurul valorii de 19-20 de grade, în timp ce minima se va situa aproximativ între 5 și 7 grade. Vremea va fi în general frumoasă, însă răcoroasă dimineața și noaptea. Vântul se va face simțit în estul țării, mai ales în sudul Moldovei, unde sunt prognozate intensificări temporare.

Craiova

La Craiova sunt așteptate aproximativ 21-22 de grade în timpul după-amiezii, după o dimineață rece. Minima nopții va coborî spre 6-8 grade. Cerul va fi variabil, iar vremea va rămâne predominant frumoasă, fără semnale pentru precipitații importante.

Constanța

Constanța va avea o maximă de aproximativ 18-20 de grade, însă litoralul va beneficia de cele mai ridicate temperaturi nocturne din țară, cu minime care se pot menține în jurul valorii de 12-13 grade. Cerul va avea înnorări, vor exista izolat condiții pentru ploi slabe, iar vântul va sufla temporar cu 40-50 km/h.

Brașov

Brașovul va avea una dintre cele mai reci nopți dintre marile orașe, în contextul temperaturilor foarte scăzute prognozate pentru estul Transilvaniei și depresiunile intramontane. Maxima va fi de aproximativ 17-18 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 1-3 grade. În împrejurimi, mai ales în zonele depresionare, temperaturile pot coborî mult mai jos și vor exista condiții pentru ceață și brumă.

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