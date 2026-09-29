Vremea se schimbă radical în această iarnă. Fenomenul care îi îngrijorează pe meteorologi

Vremea se schimbă radical în această iarnă. Fenomenul care îi îngrijorează pe meteorologi
Vremea
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Vremea din această iarnă ar putea veni cu surprize serioase din cauza fenomenului Super El Niño! În timp ce sezonul rece se apropie, meteorologii stau cu ochii pe ce se întâmplă în Pacific, acolo unde fenomenul continuă să se intensifice.

Datele adunate în ultima perioadă arată o situație neobișnuită. Iar ceea ce se întâmplă în Pacific poate schimba inclusiv felul în care arată lunile de iarnă în mai multe regiuni ale lumii. Super El Niño continuă să prindă putere în Pacificul ecuatorial și este așteptat să influențeze vremea pe parcursul iernii 2026-2027.

Vremea se schimbă radical în această iarnă

Mai mult, o proiecție pe termen lung indică un scenariu ieșit din comun: fenomenul ar putea ajunge la una dintre cele mai mari intensități înregistrate în ultimul secol.

Semnele sunt deja acolo. Vânturile din vest au devenit mai puternice, alizeele au slăbit, iar pe suprafețe întinse ale Pacificului au fost măsurate temperaturi neobișnuit de ridicate. În anumite zone, apa a ajuns chiar și cu 4 grade Celsius peste media sezonieră.

Vremea

Vremea

Influența unui asemenea fenomen nu rămâne în mijlocul Pacificului. Schimbările produse acolo pot modifica circulația atmosferică și pot împinge vremea într-o direcție sau alta.

Pentru Europa, prognozele urmăresc în această perioadă posibilitatea menținerii unui flux puternic dinspre vest. Iar acest lucru poate însemna temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru sezon în mai multe regiuni ale continentului.

Așadar, iarna care urmează ar putea avea parte de mai multe perioade blânde, în funcție de modul în care va evolua circulația atmosferică în următoarele luni.

Vor fi diferențe mari de la o regiune la alta

Dar nu peste tot povestea va arăta la fel. În America de Nord, Super El Niño poate produce diferențe mari de la o regiune la alta. Un anticiclon de dimensiuni importante s-ar putea forma deasupra Canadei, iar efectele sale ar putea ajunge până în nordul Statelor Unite.

Acolo sunt posibile temperaturi neobișnuit de ridicate pentru iarnă. În sud, însă, situația poate deveni mult mai agitată, cu o succesiune rapidă de furtuni.

Și regiunile de coastă sunt atent urmărite, pentru că acestea s-ar putea confrunta cu episoade meteo mai intense pe parcursul sezonului rece.

Practic, fenomenul Super El Niño poate împărți harta vremii în mai multe scenarii. Într-un loc poate aduce temperaturi peste normal, în altul poate favoriza furtuni, iar în alte regiuni poate schimba complet circulația atmosferică.

Pentru Europa, semnalele analizate până acum merg spre o perioadă cu temperaturi mai ridicate, însă meteorologii avertizează că evoluția sezonului rece poate fi influențată de mai mulți factori.

VEZI ȘI: Când cresc temperaturile în România, din nou. Elena Mateescu: „Contăm pe cupola de căldură”

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