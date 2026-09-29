Detaliul care explică alegerea lui Vlad Băltățeanu. De ce s-ar fi predat tocmai în Elveția

Vlad Bălțățeanu a apărut, după zile întregi în care a fost căutat, tocmai în Elveția! Principalul suspect în cazul morții Valentinei s-a predat singur autorităților, iar alegerea țării ridică acum o întrebare cât se poate de firească: de ce a mers tocmai acolo? Un detaliu din procedura prin care poate fi adus în România ar putea explica această alegere.

Bărbatul s-a prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, în seara zilei de 28 septembrie, după ce pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Autoritățile române au fost informate oficial despre predarea lui și urmează acum demersurile necesare pentru aducerea sa în țară.

De ce s-a predat Vlad Bălțățeanu în Elveția

Până să ajungă în Elveția, Vlad Bălțățeanu ar fi părăsit România și ar fi trecut prin mai multe state europene. Potrivit informațiilor apărute în presa română, traseul ar fi inclus Ungaria, Slovacia, Italia și Austria. Și apoi, brusc, Elveția.

Elveția nu este stat membru al Uniunii Europene, așa că mandatul european de arestare, mecanismul folosit între statele UE pentru predarea rapidă a persoanelor căutate, nu se aplică aici în aceeași formă. Pentru predarea către România intră în discuție procedurile de extrădare, reglementate de legislația elvețiană și de instrumentele internaționale aplicabile.

Cu alte cuvinte, traseul juridic nu este identic cu cel care ar fi urmat dacă Vlad s-ar fi predat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Vlad Bălțățeanu a devenit principalul suspect în dosarul morții Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză în râul Olt, în zona barajului Ionești.

Tribunalul Vâlcea a emis pe 23 septembrie un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui, iar bărbatul a fost căutat ulterior în mai multe țări. În ancheta desfășurată în România au fost identificate și mai multe indicii importante. Printre acestea se află urme descoperite în locuința în care ar fi stat Vlad și Valentina.

„Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis anchetatorii.

Când va fi adus în România

După predarea din Elveția, situația lui Vlad intră într-o etapă nouă. Autoritățile române trebuie să urmeze procedurile prin care acesta va putea fi predat României. În cazul Elveției, cooperarea judiciară și extrădarea se desfășoară pe baza legislației elvețiene și a convențiilor internaționale aplicabile.

Autoritățile române au confirmat oficial că bărbatul s-a prezentat singur în fața poliției elvețiene.

„În continuarea comunicărilor publice anterioare referitoare la dosarul penal în care se efectuează cercetări cu privire la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul unei persoane de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit în cursul zilei de 22.09.2026, în zona Barajului Ioneşti, de pe râul Olt, jud. Vâlcea, sunt în măsură să vă aduc la cunoştinţă că autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026”, au precizat autoritățile române.

Între timp, ancheta privind moartea Valentinei Ioana Tănăsie continuă. Tânăra de 28 de ani a fost găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt, iar Vlad Băltățeanu este cercetat pentru omor.

Faptul că suspectul s-a predat schimbă acum radical situația pentru anchetatori. După zile în care a fost căutat peste graniță, Vlad urmează să fie adus, prin procedura legală aplicabilă, în fața autorităților române.

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Probleme cu extrădarea lui Vlad Bălțățeanu. Bărbatul s-a predat în Elveția, iar procedura se complică