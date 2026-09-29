Când și unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin. Familia a făcut anunțul

Este doliu în presa din România! Jurnalistul și editorialistul Patrick Andre de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică până în prezent. Însă, familia a anunțat când și unde o să fie înmormântat celebrul jurnalist.

Vestea morții lui Patrick Andre de Hillerin a luat prin surprindere pe toată lumea. Anunțul decesului a fost făcut public de către Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca, fără a preciza cauza decesului. Jurnalistul a murit în data de 28 septembrie. Acesta suferea de diabet și avea antecedente de hipertensiune.

Unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin

Familia jurnalistului este distrusă de durere și se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum. Astăzi, 29 septembrie, trupul neînsuflețit al lui Patrick Andre de Hillerin a fost depus la capela din Jurilovca, iar mâine o să fie adus la București.

Familia a mai precizat că în București sicriul o să fie depus la capela Cimitirului Bellu Catolic, iar înmormântarea va avea loc joi, 1 octombrie. Patrick Andre de Hillerin își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu Catolic.

„Astăzi, 29 septembrie, Patrick Andre de Hillerin va fi depus la capela din Jurilovca, unde va rămâne până în dimineața zilei de 30 septembrie. Mâine, 30 septembrie, în jurul prânzului, Patrick va fi adus la București și va fi depus la capela Cimitirului Bellu Catolic. Joi, 1 octombrie, la ora 12.00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu Catolic din București, în locul în care se odihnesc strămoșii familiei de Hillerin. Pentru noi, familia lui, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie spiritul său liber, vocea sa jurnalistică inconfundabilă și felul său aparte de a privi lumea. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de întreaga familie de Hillerin în aceste momente și tuturor celor care îl vor păstra în amintire și vor duce mai departe spiritul liber al jurnalismului pe care Patrick l-a iubit, l-a trăit și l-a reprezentat. Drum lin în lumină, Patrick”, a scris Anna de Hillerin, în mediul online.

Patrick Andre de Hillerin a fost unul dintre jurnaliștii cunoscuți ai presei românești, cu o carieră de peste trei decenii. A început să scrie în 1990, iar ulterior și-a construit cariera în cadrul publicației Cațavencu, devenind membru fondator al Academiei Cațavencu și, mai târziu, al publicației Cațavencii.

De asemenea, de-a lungul carierei acesta a colaborat cu numeroase publicații importante din România, printre care Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema Veche. A fost implicat și în proiecte media precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9. În ultimii ani, Patrick André de Hillerin a activat ca editorialist la Gândul și a ocupat funcția de director al cotidianului tulcean Obiectiv.

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