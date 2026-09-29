Când și unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin. Familia a făcut anunțul

Când și unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin. Familia a făcut anunțul
Unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este doliu în presa din România! Jurnalistul și editorialistul Patrick Andre de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică până în prezent. Însă, familia a anunțat când și unde o să fie înmormântat celebrul jurnalist.

Vestea morții lui Patrick Andre de Hillerin a luat prin surprindere pe toată lumea. Anunțul decesului a fost făcut public de către Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca, fără a preciza cauza decesului. Jurnalistul a murit în data de 28 septembrie. Acesta suferea de diabet și avea antecedente de hipertensiune.

Unde va fi înmormântat jurnalistul Patrick Andre de Hillerin

Familia jurnalistului este distrusă de durere și se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum. Astăzi, 29 septembrie, trupul neînsuflețit al lui Patrick Andre de Hillerin a fost depus la capela din Jurilovca, iar mâine o să fie adus la București.

Familia a mai precizat că în București sicriul o să fie depus la capela Cimitirului Bellu Catolic, iar înmormântarea va avea loc joi, 1 octombrie. Patrick Andre de Hillerin își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu Catolic.

„Astăzi, 29 septembrie, Patrick Andre de Hillerin va fi depus la capela din Jurilovca, unde va rămâne până în dimineața zilei de 30 septembrie. Mâine, 30 septembrie, în jurul prânzului, Patrick va fi adus la București și va fi depus la capela Cimitirului Bellu Catolic.

Joi, 1 octombrie, la ora 12.00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu Catolic din București, în locul în care se odihnesc strămoșii familiei de Hillerin. Pentru noi, familia lui, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie spiritul său liber, vocea sa jurnalistică inconfundabilă și felul său aparte de a privi lumea.

Mulțumim tuturor celor care sunt alături de întreaga familie de Hillerin în aceste momente și tuturor celor care îl vor păstra în amintire și vor duce mai departe spiritul liber al jurnalismului pe care Patrick l-a iubit, l-a trăit și l-a reprezentat. Drum lin în lumină, Patrick”, a scris Anna de Hillerin, în mediul online.

Patrick Andre de Hillerin s-a stins din viață /Foto: Social media

Patrick Andre de Hillerin a fost unul dintre jurnaliștii cunoscuți ai presei românești, cu o carieră de peste trei decenii. A început să scrie în 1990, iar ulterior și-a construit cariera în cadrul publicației Cațavencu, devenind membru fondator al Academiei Cațavencu și, mai târziu, al publicației Cațavencii.

De asemenea, de-a lungul carierei acesta a colaborat cu numeroase publicații importante din România, printre care Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema Veche. A fost implicat și în proiecte media precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9. În ultimii ani, Patrick André de Hillerin a activat ca editorialist la Gândul și a ocupat funcția de director al cotidianului tulcean Obiectiv.

 

CITEȘTE ȘI:

Doliu în România! Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu, a murit

Tragedie în Zakynthos! Silvia Lungu, românca dispărută în vacanță, a fost găsită moartă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Detaliul care explică alegerea lui Vlad Băltățeanu. De ce s-ar fi predat tocmai în Elveția
Detaliul care explică alegerea lui Vlad Băltățeanu. De ce s-ar fi predat tocmai în Elveția
Probleme cu extrădarea lui Vlad Bălțățeanu. Bărbatul s-a predat în Elveția, iar procedura se complică
Probleme cu extrădarea lui Vlad Bălțățeanu. Bărbatul s-a predat în Elveția, iar procedura se complică
Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda. Cât îi intră în buzunar în fiecare săptămână
Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda. Cât îi intră în buzunar în fiecare săptămână
Tragedie în Zakynthos! Silvia Lungu, românca dispărută în vacanță, a fost găsită moartă
Tragedie în Zakynthos! Silvia Lungu, românca dispărută în vacanță, a fost găsită moartă
Posibilă dronă căzută în Insula Mare a Brăilei. Fragmentele au ajuns pe un teren arabil și au provocat un incendiu
Posibilă dronă căzută în Insula Mare a Brăilei. Fragmentele au ajuns pe un teren arabil și au provocat un incendiu
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Gandul.ro
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Click.ro
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Gandul.ro
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.