Posibilă dronă căzută în Insula Mare a Brăilei. Fragmentele au ajuns pe un teren arabil și au provocat un incendiu

Posibilă dronă căzută în Insula Mare a Brăilei /Foto: Shutterstock
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O nouă alertă în România! Noaptea trecută fragmente dintr-un obiect care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren agricol din Insula Mare a Brăilei, în apropierea localității Gropeni. Un localnic a fost cel care a dat alarma. Acesta a semnalat căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu.

O posibilă dronă s-a prăbușit și a luat foc în Insula Mare a Brăilei. Fragmentele au fost descoperite de un localnic în cursul nopții. Bărbatul a alertat imediat autoritățile. Din fericire, incendiul nu a produs victime. După ce alarma a fost dată, echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate.

„În dimineața zilei de marţi, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localităţii Gropeni, judeţul Brăila.

Incidentul a fost semnalat autorităţilor în cursul nopţii, prin apel la 112, de către un cetăţean care a comunicat despre căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins, fără a produce victime sau pagube materiale”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Radarele nu au detectat nicio pătrundere neautorizată

De asemenea, precizăm că, în ciuda celor întâmplate, MApN a transmis că radarele nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”, au mai precizat reprezentanţii MApN.

Mai mult, pe lângă incidentul din Insula Mare a Brăilei, tot noaptea trecută, 28 spre 29 septembrie, locuitorii din Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert cu privire la prezența unei drone în nordul localității Isaccea, în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Astfel de situații au fost tot mai des în ultima perioadă. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până în 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

 

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