Calvarul pe care Ioana l-a trăit alături de cel care i-a devenit călău. Prietena tinerei, mărturisiri surprinzătoare: „Îi lua toți banii”

După ce Ioana, o tânără de doar 27 de ani, a fost ucisă de propriul soț, apar mărturii cutremurătoare despre calvarul pe care aceasta l-a îndurat în timpul mariajului. Prietena Ioanei face acum dezvăluiri din viața celor doi și spune că tânăra nu mai putea suporta violența bărbatului. Narcis și-a ucis soția chiar în fața copilului lor de numai 7 ani.

Tragedia s-a petrecut în comuna Gugești, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Între cei doi a izbucnit un conflict spontan pe fondul geloziei, iar bărbatul și-a înjunghiat partenera. După ce a realizat ce a făcut, Narcis s-a autodenunțat. Polițiștii și echipajul medical au ajuns rapid la locuința celor doi, însă pentru Ioana nu s-a mai putut face nimic.

Prietena Ioanei, dezvăluiri cutremurătoare

Se pare că Ioana trăia un adevărat calvar lângă bărbatul care a ucis-o. Deși a sperat că își va salva căsnicia, după opt ani de mariaj plini de violențe, tânăra a pus piciorul în prag și a decis să divorțeze. Aceasta și călăul ei se luptau pentru custodia băiețelului pe care îl aveau împreună.

Acum, vecinii și cei care i-au fost apropiați Ioanei fac dezvăluiri surprinzătoare. Toți știau că femeia trăiește un adevărat chin. Pe lângă episoadele de violență, care erau dese, bărbatul îi lua Ioanei și toți banii. Mai mult, acesta era cunoscut pentru caracterul impulsiv și violent. Ar fi încercat să o lovească și pe prietena Ioanei.

„I-a tot zis să îi mai dea câte o șansă. Nu ai cum să decizi să omori un om. Nu ai cum! Ea spunea mereu că se certau. El îi lua toți banii ei, tot salariul, și se ruga de el să îi dea o sticlă de apă. Foarte trist. El este un psihopat. El a încercat să mă lovească și pe mine pe la spate, dar am avut noroc cu o colegă care s-a băgat”, a declarat prietena Ioanei, potrivit Observator.

Mai mult, aceasta spune că și fiul celor doi vorbea despre traumele din familie, iar micuțul chiar începuse să imite comportamentul agresiv al tatălui.

„Copilul la fel povestește, traumele pe care le trăiau acolo. Și când te găsea, te îmbrâncea, adică ce vedea în familie, înjurături și tot așa. Pentru că așa vedea la tatăl lui”, a mai spus prietena Ioanei.

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