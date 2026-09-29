Traseul lui Vlad Bălțățeanu, criminalul din Olt. Cum a reușit să ajungă tocmai în Elveția

Traseul lui Vlad Bălțățeanu, criminalul din Olt. Cum a reușit să ajungă tocmai în Elveția
Cum a ajuns Vlad Bălțățeanu în Elveția.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După 7 zile de căutări, Vlad Bălțățeanu (30 de ani) s-a predat autorităților din Elveția. Principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea se află în custodia autorităților elvețiene, urmând să fie extrădat. Cum a reușit acesta să fugă din țară și care a fost traseul pe care l-a urmat în timpul în care era căutat la nivel  internațional. 

Luni, 28 septembrie, Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția, la o secție de poliție din orașul St. Gallen, în nordul-estul țării. Tânărul suspectat că a ucis-o pe Valentina Tănăsie se află în aceste momente în custodia autorităților elvețiene, urmând ca în scurt timp să înceapă procedurile legale în vederea predării sale către autoritățile române.

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, găsită moartă

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, găsită moartă.

Cum a reușit Vlad Bălțățeanu în Elveția

Potrivit Antena 3 CNN, bărbatul de 30 de ani ar fi plecat din România în noaptea de luni spre marți (21-22 septembrie), imediat după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Acesta ar fi fost ajutat de un prieten din Sibiu, care a devenit complice fără voie, fără să aibă habar de ceea ce făcuse suspectul. Vlad Bălțățeanu a ajuns în Budapesta, iar apoi ar fi plecat spre Roma (Italia), de unde a luat trenul spre Elveția.

Vlad Bălțățeanu a reușit să treacă frontiera prin Ungaria în noaptea crimei, înainte ca valiza cu trupul neînsuflețit al Valentinei să fie descoperită de un pescar în râul Olt, în zona barajului Zăvideni, marți, 22 septembrie. Alarma a fost dată de un pescar care a văzut o valiza plutind pe râu. Autoritățile ajunse la fața locului au descoperit în interiorul valizei trupul neînsuflețit al Valentinei. Aceștia au constatat că tânăra de 28 de ani a avut parte de o moarte violentă, pe trupul său fiind descoperite mai multe lovituri la nivelul capului și 5 coaste rupte.

De atunci, Vlad Bălțățeanu a devenit principalul suspect în cazul morții Valentinei, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor și un ordin de urmărire internațională.

Vlad ar fi agresat-o pe Valentina după primele 2 săptămâni de relație. Ce i-a făcut în momentul în care a vrut să-l părăsească

Vlad a vorbit 47 de minute cu tatăl Valentinei pe videocall în seara tragediei. Care ar putea fi motivul din spatele gestului său

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Calvarul pe care Ioana l-a trăit alături de cel care i-a devenit călău. Prietena tinerei, mărturisiri surprinzătoare: „Îi lua toți banii”
Calvarul pe care Ioana l-a trăit alături de cel care i-a devenit călău. Prietena tinerei, mărturisiri surprinzătoare: „Îi lua toți banii”
BANCUL ZILEI | Traian si centurionul
BANCUL ZILEI | Traian si centurionul
Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi
Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi
Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”
Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Gandul.ro
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
Digi24
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Click.ro
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Gandul.ro
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.