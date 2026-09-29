Traseul lui Vlad Bălțățeanu, criminalul din Olt. Cum a reușit să ajungă tocmai în Elveția

După 7 zile de căutări, Vlad Bălțățeanu (30 de ani) s-a predat autorităților din Elveția. Principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea se află în custodia autorităților elvețiene, urmând să fie extrădat. Cum a reușit acesta să fugă din țară și care a fost traseul pe care l-a urmat în timpul în care era căutat la nivel internațional.

Luni, 28 septembrie, Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția, la o secție de poliție din orașul St. Gallen, în nordul-estul țării. Tânărul suspectat că a ucis-o pe Valentina Tănăsie se află în aceste momente în custodia autorităților elvețiene, urmând ca în scurt timp să înceapă procedurile legale în vederea predării sale către autoritățile române.

Cum a reușit Vlad Bălțățeanu în Elveția

Potrivit Antena 3 CNN, bărbatul de 30 de ani ar fi plecat din România în noaptea de luni spre marți (21-22 septembrie), imediat după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Acesta ar fi fost ajutat de un prieten din Sibiu, care a devenit complice fără voie, fără să aibă habar de ceea ce făcuse suspectul. Vlad Bălțățeanu a ajuns în Budapesta, iar apoi ar fi plecat spre Roma (Italia), de unde a luat trenul spre Elveția.

Vlad Bălțățeanu a reușit să treacă frontiera prin Ungaria în noaptea crimei, înainte ca valiza cu trupul neînsuflețit al Valentinei să fie descoperită de un pescar în râul Olt, în zona barajului Zăvideni, marți, 22 septembrie. Alarma a fost dată de un pescar care a văzut o valiza plutind pe râu. Autoritățile ajunse la fața locului au descoperit în interiorul valizei trupul neînsuflețit al Valentinei. Aceștia au constatat că tânăra de 28 de ani a avut parte de o moarte violentă, pe trupul său fiind descoperite mai multe lovituri la nivelul capului și 5 coaste rupte.

De atunci, Vlad Bălțățeanu a devenit principalul suspect în cazul morții Valentinei, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor și un ordin de urmărire internațională.

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