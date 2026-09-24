Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, dat în urmărire pentru omor. Este suspectul principal în cazul Valentinei

Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, dat în urmărire pentru omor. Este suspectul principal în cazul Valentinei
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Ancheta în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, a intrat într-o nouă etapă. Principalul suspect din dosar, Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, în vârstă de 30 de ani, este căutat de autorități după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Bărbatul a fost dat în urmărire națională, iar polițiștii au făcut publice datele și fotografia acestuia în încercarea de a-l localiza. Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul nu s-ar mai afla în România, existând indicii că acesta ar fi ajuns în Ungaria înainte ca trupul femeii să fie descoperit.

Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, dat în urmărire pentru omor

Cazul a ieșit la iveală marți, 22 septembrie, după o descoperire făcută în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea. Un pescar a observat un bagaj care plutea pe râul Olt și a alertat autoritățile. În momentul în care valiza a fost verificată, anchetatorii au făcut o descoperire macabră: în interior se afla trupul unei femei.

Identitatea victimei a fost stabilită ulterior. Este vorba despre Valentina Ioana Tănăsie, o tânără în vârstă de 28 de ani, originară din Filiași, județul Dolj. Femeia locuia în ultima perioadă în județul Vâlcea.

Primele concluzii medico-legale au indicat că tânăra a avut parte de o moarte violentă. Potrivit informațiilor rezultate în urma necropsiei, decesul ar fi survenit în data de 21 septembrie, cu aproximativ o zi înainte ca trupul să fie găsit în apă.

Medicii legiști au identificat mai multe leziuni traumatice. Victima prezenta două leziuni la nivelul capului și cinci coaste fracturate, dar și alte leziuni și plăgi. Cauza morții a fost indicată ca fiind un șoc traumatic și hemoragic.

În urma investigațiilor desfășurate după descoperirea trupului, anchetatorii au ajuns și la locuința în care Valentina ar fi stat împreună cu Gheorghe Vlăduț Băltățeanu. Polițiștii și procurorii au efectuat miercuri o percheziție în imobil, în căutarea unor probe care să poată clarifica ce s-a întâmplat înainte ca tânăra să dispară.

Una dintre descoperirile făcute în timpul cercetărilor a fost reprezentată de mai multe pete brun-roșiatice identificate pe salteaua din camera folosită de cei doi. Substanțele au fost prelevate de anchetatori în condiții sterile și urmează să fie supuse analizelor de laborator.

La acest moment, rezultatele acestor analize nu sunt cunoscute, astfel că nu există o confirmare definitivă că petele respective provin de la victimă. Probele ar putea avea însă un rol important în stabilirea succesiunii evenimentelor și în verificarea ipotezelor anchetatorilor.

Ulterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora bărbatul ar fi ajuns în Ungaria. Conform unor surse judiciare, acesta ar fi fost ajutat să părăsească România de un cunoscut, care l-ar fi transportat cu mașina sub pretextul unei probleme tehnice la autoturism.

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