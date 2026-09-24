Case de vânzare la 3.000 de euro. Satele în care tot mai mulți tineri vor să-și cumpere o locuință

Deși prețurile locuințelor au crescut considerabil în multe zone, încă mai există case ieftine scoase la vânzare. În satele din Banatul sârbesc, de exemplu, anumite proprietăți pot fi cumpărate cu doar câteva mii de euro, iar acest lucru începe să atragă tot mai mulți cumpărători, inclusiv tineri care își doresc o casă departe de aglomerația marilor orașe.

În anumite localități, o casă poate fi cumpărată chiar și cu aproximativ 3.000 de euro. Suma nu înseamnă însă că locuința este gata de mutat. Proprietățile disponibile la acest nivel de preț sunt, de regulă, vechi și degradate, iar cumpărătorii trebuie să aloce bani importanți pentru renovare și modernizare.

În ce zone se găsesc casele la 3.000 de euro

La polul opus se află casele care au fost deja renovate. Pentru acestea, prețurile pot ajunge la 40.000 sau chiar 50.000 de euro, în funcție de starea proprietății și de amplasarea acesteia.

Interesul pentru satele din zona Zrenjanin nu vine doar din localitățile apropiate. Cumpărători din Belgrad și Novi Sad se numără printre cei care caută astfel de proprietăți, iar piața a început să atragă și persoane din alte țări. Se pare că printre cei interesați se află mulți cetățeni străini ce provin din Rusia, China sau Siria.

Un element remarcat în ultima perioadă este și schimbarea profilului cumpărătorului. Pe piață au început să apară tot mai mulți tineri care reușesc să acceseze credite și să cumpere proprietăți datorită unui venit stabil.

Locuințele situate în apropierea râurilor sunt printre cele mai căutate. Zonele de lângă Tisa, Tamiš și Begej, precum Babatovo, Aradac, Cikmeze, Kutin, Klek, Knićanin, Čenta, Orlovat și Perlez.

Tendința s-a accentuat în perioada pandemiei, când mulți oameni au început să prefere spațiile din afara orașelor. Între timp, numărul caselor scoase la vânzare s-a redus, iar unele proprietăți sunt cumpărate pentru vacanțe, weekenduri sau transformate în pensiuni și alte afaceri turistice.

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