Doi români au mers la cumpărături în Bulgaria și au rămas uimiți de prețuri! Cât a costat coșul minim

Bulgaria nu mai este neapărat destinația în care românii găsesc la orice pas prețuri mult mai mici decât în România. Doi vloggeri români care au ajuns recent la Varna au verificat costurile din piețe, supermarketuri, restaurante și de pe litoral, iar concluzia lor a fost că unele produse și servicii nu mai sunt atât de accesibile precum erau considerate în urmă cu câțiva ani.

Cei doi creatori de conținut din spatele canalului „2 Hoinari” au încercat să vadă cât de mult mai contează, în prezent, diferența de preț dintre România și Bulgaria. Pentru că Varna este una dintre destinațiile preferate de turiștii români, aceștia au analizat inclusiv produsele de bază pe care le-ar cumpăra o familie într-o vizită obișnuită la supermarket.

Cât a costat coșul minim în Bulgaria

Rezultatul i-a surprins: pentru un coș minim de cumpărături au ajuns să plătească aproximativ 272 de lei.

Lista de cumpărături a inclus produse pe care românii le găsesc în mod obișnuit în orice supermarket. Un litru de lapte costa aproximativ 1,43 euro, în timp ce pentru un pui întreg prețul ajungea la circa 4 euro.

Ouăle nu au fost nici ele printre cele mai ieftine produse. Pentru un cofraj de 20 de bucăți, cei doi au achitat aproximativ 4,95 euro. O pâine costa în jur de 1,49 euro, iar hârtia igienică ajungea la aproximativ 3,60 euro.

„Tocmai vorbeam cu băiatul de la recepție despre trecerea Bulgariei la euro și a spus că, în mare parte, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, însă comercianții au profitat de această ocazie să rotunjească prețurile în sus. Tocmai din acest motiv există și percepția că s-au scumpit produsele în urma trecerii la euro. Ca să înțelegeți, un euro înseamnă 1,95 și ceva leva, dar comercianții au profitat, iar prețurile care erau de 1,8 leva au fost transformate în 1 euro sau cele de 1,7 leva, tot în 1 euro. Deci au crescut puțin prețurile”, a transmis Marian.

În schimb, berea produsă local putea fi găsită la un preț de aproximativ 0,81 euro. Chiar și așa, totalul produselor adunate în coș a ajuns la 272 de lei, sumă care i-a făcut pe cei doi turiști să reevalueze ideea că Bulgaria este automat mai ieftină decât România.

O parte dintre diferențele observate de turiști sunt puse și pe seama trecerii Bulgariei la moneda euro. Conversia dintre leva și euro a devenit un subiect discutat în rândul turiștilor, mai ales în contextul în care unele prețuri au fost rotunjite.

Cursul oficial de conversie este de aproximativ 1,9558 leva pentru un euro. Astfel, produse care aveau înainte prețuri precum 1,70 sau 1,80 leva pot ajunge, după rotunjire, să fie afișate la un euro. Chiar dacă diferența pare mică pentru un singur produs, aceasta poate deveni vizibilă atunci când este aplicată mai multor articole.

Piața din Varna, mai scumpă decât se așteptau

Nici vizita într-o piață locală nu le-a oferit românilor impresia unei destinații cu produse foarte ieftine.

La tarabele din Varna, vinetele erau comercializate cu aproximativ 3,50 euro, în timp ce prețul roșiilor varia între 2,50 și 4 euro, în funcție de sortiment și dimensiune.

„Găsim tot felul de produse locale, tradiționale. Uite, vin la 5 euro sticla mare, fructe, legume… vinete 3,50 euro, roșiile 4 euro, ardeii 6 euro, cartofii 1,40 euro, roșiile mari 2,50 euro, ouăle 5,50 euro, pâinea de casă 3 euro, porumbul pentru fiert 0,76 euro. Mi se par prețuri foarte mari. 2,50 euro kilogramul de roșii… Cum își permit oamenii ăștia?”, mai spune Marian.

Ardeii ajungeau la aproximativ 6 euro, iar pentru cartofi prețul era de circa 1,40 euro. Ouăle puteau costa aproximativ 5,50 euro, în timp ce o pâine de casă era vândută cu aproximativ 3 euro. Printre produsele întâlnite în piață s-au numărat și fructe, legume și produse locale, însă nivelul prețurilor i-a făcut pe cei doi turiști să constate că o parte dintre alimente nu mai prezintă un avantaj evident față de cele disponibile în România.

Diferențele sunt cu atât mai interesante cu cât Bulgaria a fost mult timp asociată cu vacanțe accesibile, cumpărături mai ieftine și costuri reduse pentru turiștii români.

La plajă, prețurile sunt încă avantajoase

Dacă supermarketurile și restaurantele nu i-au impresionat în mod pozitiv, situația s-a schimbat atunci când au ajuns pe litoral.

În zona de plajă din Varna, un șezlong costa aproximativ 3 euro, adică în jur de 15 lei. Pentru combinația formată din șezlong și umbrelă, turiștii plăteau aproximativ 6 euro.

Prețurile pentru serviciile de plajă au fost considerate mai accesibile în comparație cu cele întâlnite în anumite stațiuni de pe litoralul românesc. Acesta este unul dintre capitolele la care Bulgaria continuă să fie atractivă pentru turiștii din România. În schimb, atunci când vine vorba despre mâncare, avantajul nu mai este la fel de evident.

Citește și: Categoria de pensionari din România care plătesc de 4 ori CASS la pensie, de la 1 august 2025