Cât au plătit doi români pentru un sejur de 7 nopți la „ultra all-inclusive”, în Turcia. Au fost cazați într-un hotel de 5 stele din Antalya

O familie care a ales să-și petreacă începutul lunii august în Turcia a povestit în detaliu experiența trăită la hotelul de 5 stele Lycus Beach, din Okurcalar, Alanya. De la surpriza avută imediat după sosire până la mâncare, piscină și plajă, turiștii au pus pe masă tot ce au găsit acolo.

Familia a mers în vacanță în perioada 3-10 august și a achitat 2.400 de euro pentru șapte nopți, într-o cameră destinată inițial pentru două persoane, cu vedere la mare. În total, vacanța a fost pentru doi adulți și doi copii, de 11 și 8 ani. Turistul român a ținut să spună încă de la început că, în ciuda unor mici neplăceri, experiența generală a fost una pe care ar repeta-o.

„Vreau și eu să las o recenzie pentru hotelul Lycus Beach 5* Hotel, Okurcalar, Alanya, Antalya. Am fost cazați la acest hotel în perioada 03–10 august. Am plătit pentru 7 nopți (cameră dublă cu vedere la mare) suma de 2.400 de euro, 2 adulți și 2 copii de 11, respectiv 8 ani, și pot să zic că, pentru noi, a fost o experiență foarte plăcută”, a spus turistul.

Ce spun cei doi români despre vacanța în Turcia

Drumul de la aeroport până la hotel a durat aproximativ două ore, însă familia a spus că transferul s-a desfășurat fără probleme. Ajunși în jurul orei 10:30, turiștii au făcut rapid formalitățile și au primit camerele. Numai că, atunci când au deschis ușa, au avut parte de o surpriză pe care nu o anticipaseră. Camera primită era destinată persoanelor cu dizabilități. Familia nu a acceptat situația și a revenit la recepție.

„Hotelul este la o distanță de aproximativ 2 ore de aeroportul Antalya, însă am fost transferați cu un autocar super OK. Am ajuns la hotel în jurul orei 10:30. La recepție, un tânăr foarte drăguț ne-a făcut check-in-ul imediat, ne-a pus brățările și ne-a dat cartelele pentru camere.

Când am ajuns însă la cameră, am observat cu stupoare că era camera desemnată persoanelor cu handicap/dizabilități. Am coborât la recepție și le-am spus că nu vrem această cameră, iar ei ne-au asigurat că a doua zi vom primi o cameră mai bună decât cea pentru care plătisem – lucru care s-a și întâmplat. A doua zi, o domnișoară drăguță ne-a schimbat camera cu o cameră triplă cu vedere la mare (chiar dacă noi plătisem cameră dublă fără vedere la mare). Din acel moment am fost instalați pe deplin și pot să spun că a început cu adevărat concediul nostru”, a povestit românul.

După episodul din prima zi, lucrurile au intrat rapid pe făgașul normal. Turistul a spus că hotelul nu este unul imens, însă l-a impresionat prin aspectul modern și prin facilitățile puse la dispoziția oaspeților.

„Hotelul: Foarte frumos. Nu este un hotel mare, însă este frumos, iar ca design este foarte modern. Are bazar la ultimul nivel, spa și 3 lifturi (nu a fost niciodată nevoie să așteptăm mai mult de 2–3 minute până să luăm liftul). La recepție este un lobby mare, cu multe canapele/fotolii și un bar cu sucuri, bere, cocktailuri etc. Toți recepționerii au fost foarte drăguți și amabili, iar personalul zâmbea întotdeauna înapoi, mai ales dacă și tu îi tratezi cu respect (un simplu „hello”, „please”, „thank you” etc. nu strică niciodată)”, a povestit el.

Cum a fost hotelul de 5 stele

Familia a avut parte ulterior de o cameră mai mare, cu spațiu suficient pentru toți cei patru membri. Turistul a spus că aceasta a fost curățată constant, iar priveliștea de la balcon a fost unul dintre punctele forte.

„Camerele: Sunt foarte încăpătoare, foarte curate și impecabil aranjate (1 pat matrimonial, 1 pat simplu și un pat extensibil, care a fost foarte comod și pentru care ne-am „bătut” care să stea pe el – au câștigat copiii, care au făcut cu rândul). Baia perfect funcțională, cu WC, chiuvetă și duș cu paravan. Balconul încăpător, iar priveliștea îți lua răsuflarea. S-a făcut curat în fiecare zi, s-au schimbat așternuturile și pernele în fiecare zi, la fel și prosoapele, care se schimbau zilnic cu altele noi dacă le lăsai pe jos în baie. Săpun nou în fiecare zi, însă hotelul nu oferă deloc șampon în băi. Un mic inconvenient, într-adevăr, însă ne-am cumpărat de la un market de lângă hotel un șampon mare pe care l-am folosit cu toții”, a mai spus acesta.

La capitolul mâncare, turistul a spus că oferta a fost suficient de variată pentru ca fiecare membru al familiei să găsească ceva pe gustul său. Hotelul avea restaurant principal și un snack bar lângă piscină.

„Restaurantul: Hotelul are un restaurant principal și un snack bar la piscină, care funcționează de la 11:00 până la 16:00. La micul dejun sunt mezeluri, ouă, prăjeli, clătite, salate etc. La prânz și cină aveam în fiecare zi una sau două feluri de supă. Erau paste (nu excelente, dar comestibile), orez, cartofi prăjiți, carne de diferite feluri (pui, curcan, vită, oaie/miel, tocături gen mici sau chiftele și multe altele), sosuri, salate, pizza, fructe, prăjituri, înghețată etc. Mâncarea este diversificată și foarte bună. Nu este ceva care să te dea pe spate, dar este imposibil să pleci flămând de acolo”, a povestit turistul.

S-au „luptat” pentru șezlonguri

Pentru zilele petrecute la hotel, familia a avut la dispoziție o piscină mare, plus o zonă destinată copiilor, cu tobogane. Apa a fost descrisă ca fiind caldă și curată. Există însă și un aspect care i-a deranjat pe turiști: obiceiul unora de a ocupa șezlongurile cu prosoape.

„Piscina: Hotelul are o piscină mare, cu adâncimea de 1,50 m, care comunică cu o piscină mică unde sunt și toboganele. Piscina este întotdeauna foarte curată, iar apa era caldă. Sunt multe șezlonguri, însă se practică rezervarea cu prosoape, un inconvenient pentru cei care vor să stea la piscină. Noi nu am avut niciodată probleme cu locurile la piscină, pentru că eu am probleme mari cu somnul. La ora 6 eram pe șezlong și rămâneam acolo să citesc până la 8:30, când coborau soția și copiii”, a spus el.

Nici accesul la mare nu a fost o problemă. Potrivit turistului, drumul de la piscină până la plajă dura aproximativ trei minute, iar zona era curată și bine întreținută.

„Marea:La mare ajungi foarte repede, în aproximativ 3 minute pe jos de la piscină. Se merge pe o alee principală, care este foarte frumoasă și curată, și se ajunge direct la mare, unde sunt foarte multe șezlonguri. Oricând se găsesc locuri. Plaja este cu nisip adus, dar foarte OK, nu este necesar să se poarte încălțăminte de plajă. Intrarea în mare este destul de abruptă, în sensul că, în aproximativ 10 m, apa este peste cap, dar apa mării a fost foarte caldă, liniștită, curată și fără alge”, a mai povestit acesta.

VEZI ȘI: Cât a plătit o româncă pentru un sejur de 7 nopți într-un hotel „ultra all inclusive”, de cinci stele, din Turcia

Adio, all inclusive în Turcia! Motivul pentru care renunță la sistemul adorat de români