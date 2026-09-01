În anii ’90, îl vedeai zilnic la Pro TV și era idolul tuturor copiilor. Fostul star TV a ajuns infractor și a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

Pentru generații întregi de copii, personajele din „Power Rangers” au reprezentat una dintre cele mai cunoscute imagini ale copilăriei. Luptele spectaculoase, cascadoriile și scenele pline de acțiune au făcut din serial un fenomen internațional, însă în spatele costumelor colorate și al scenelor de luptă se aflau sportivi și cascadori care își riscau frecvent integritatea fizică pentru ca imaginile să ajungă pe micile ecrane.

Unul dintre aceștia a fost japonezul Akihiro Ihara, un performer specializat în cascadorii care a contribuit la realizarea unor producții extrem de populare. A apărut în proiecte precum „Tensou Sentai Goseiger” și „Kamen Rider OOO”, iar calitățile sale fizice l-au transformat într-unul dintre oamenii care puteau executa cele mai dificile secvențe de acțiune.

Pentru public, astfel de momente păreau desprinse din filme. În realitate, multe dintre ele necesitau ani de antrenament și o condiție fizică excepțională. Sărituri spectaculoase, căderi de la înălțime, lupte coregrafiate și acrobații complicate făceau parte din meseria lui Ihara.

O accidentare avea să-i schimbe complet viața

Cariera sa în domeniul cascadoriilor a fost însă întreruptă în 2009, când a suferit o accidentare gravă la genunchi. Problema medicală l-a împiedicat să mai lucreze la același nivel, iar pentru un performer ale cărui venituri depindeau în mare măsură de capacitatea fizică, pierderea acestei surse de venit a avut consecințe importante.

Ihara a început să se confrunte cu probleme financiare și a încercat să găsească o alternativă prin care să rămână conectat la lumea divertismentului. Planul său era să finanțeze o școală de teatru și să ofere, astfel, o nouă direcție profesională.

În lipsa banilor necesari, însă, acesta a ales o cale ilegală. În loc să renunțe la proiect, a început să obțină bani prin spargerea unor locuințe.

A devenit cunoscut drept „hoțul Spider-Man”

Între sfârșitul anului 2013 și anul 2014, Ihara a fost implicat într-o serie de furturi în prefectura Saitama din Japonia. Anchetatorii au stabilit că acesta a vizat cel puțin 43 de locuințe.

Modul în care acționa i-a făcut pe anchetatori să observe rapid că suspectul avea abilități fizice neobișnuite. Fostul cascador era capabil să escaladeze ziduri, să se cațere pe stâlpi și să ajungă la balcoanele aflate la etajele superioare ale clădirilor.

În acest fel, putea pătrunde în locuri care ar fi fost dificil de accesat pentru un hoț obișnuit. Tocmai această metodă de operare i-a adus în presa japoneză porecla de „Spider-Man Thief”, inspirată de felul în care reușea să se deplaseze pe clădiri.

În total, Ihara a recunoscut că a furat bunuri în valoare de aproximativ 8,2 milioane de yeni. La momentul respectiv, suma era echivalentul a aproximativ 77.000 de dolari.

Autoritățile au reușit să pună capăt seriei de spargeri în 2014, când fostul performer a fost prins. Cazul său a continuat să atragă atenția și ulterior, mai ales datorită contrastului dintre cariera sa din industria divertismentului și activitatea infracțională în care ajunsese implicat. În 2020, Ihara a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru faptele comise.

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