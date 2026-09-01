Meghan Markle, acuzată că îi trata „extrem de nepoliticos” pe candidații la angajare. Regulile pe care le-ar fi impus la interviuri

Meghan Markle a revenit cu familia în Marea Britanie, dar soției prințului Harry i-ar putea fi destul de dificil să își găsească noi angajați, a declarat o sursă.

În trecut, candidaților pentru diferite posturi în serviciul lui Meghan li s-ar fi cerut să-i înmâneze CV-urile și să aștepte în tăcere în timp ce Markle, în vârstă de 45 de ani, le analiza, a declarat sursa în exclusivitate pentru Page Six.

„Când Meghan locuia anterior în Marea Britanie, modul în care intervieva personalul casnic era extrem de nepoliticos. Candidații veneau la interviuri pentru posturi de menajeră sau personal casnic și, practic, le era interzis să vorbească cu ea. Își înmânau CV-ul, apoi li se spunea să stea într-o parte a încăperii, să nu vorbească și să nu o privească în ochi în timp ce Meghan îl citea. Nu le punea întrebări și nu purta niciun fel de conversație cu ei. Își lua timpul necesar pentru a citi CV-ul, îi privea din cap până-n picioare și apoi le spunea pur și simplu că pot pleca”, a declarat sursa.

Experiențele de acest fel ar fi fost suficient de numeroase încât poveștile să înceapă să circule în rândul persoanelor care lucrează pentru familii înstărite din Marea Britanie.

Sursa susține că unii dintre cei care au trecut prin astfel de interviuri și-ar aminti și în prezent modul în care ar fi fost tratați și nu și-ar dori să lucreze pentru Meghan.

Meghan Markle ar putea avea probleme în găsirea personalului

O a doua sursă citată de Page Six susține că revenirea Ducilor de Sussex în Marea Britanie a provocat deja discuții în cercurile personalului casnic.

Potrivit acesteia, Meghan și-ar fi creat de-a lungul anilor reputația unei persoane dificil de mulțumit, iar poveștile despre experiențele foștilor angajați s-ar fi răspândit.

„Există cu siguranță îngrijorare în rândul personalului casnic în legătură cu revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. De-a lungul anilor s-a dus vorba despre cum poate fi Meghan ca angajator și are reputația de a fi foarte disprețuitoare și nepoliticoasă cu personalul”, a susținut cea de-a doua sursă.

Aceasta consideră că, dacă Meghan va încerca să angajeze din nou personal pentru locuința familiei, este posibil ca numărul persoanelor interesate de posturi să fie mai mic decât s-ar putea aștepta.

Harry și Meghan s-au întors recent în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, pentru o ședere pe termen mai lung. Cei doi nu intenționează să revină la îndatoririle regale și vor continua proiectele private începute după retragerea din Familia Regală.

O sursă apropiată lui Meghan neagă acuzațiile

Afirmațiile privind comportamentul Ducesei de Sussex la interviurile de angajare sunt însă contestate categoric de o persoană apropiată lui Meghan.

Sursa a declarat pentru Page Six că Harry și Meghan „și-au tratat întotdeauna angajații cu respect și profesionalism”.

„Afirmația potrivit căreia Meghan ar fi intervievat vreodată pe cineva într-o manieră nepoliticoasă este categoric neadevărată”, a transmis aceasta.

Reprezentanții oficiali ai Ducelui și Ducesei de Sussex nu au răspuns solicitării Page Six de a comenta acuzațiile.

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