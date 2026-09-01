Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 1 + 3 = 57

O nouă provocare de tip IQ face furori printre cei pasionați de teste de logică și exerciții care pun la încercare atenția. Ecuația din imagine pare, la prima vedere, imposibil de corectat: 1 + 3 = 57. Totuși, există o soluție, iar pentru a o găsi nu este nevoie de calcule complicate, ci de o privire atentă asupra fiecărui chibrit.

Provocarea îi invită pe cititori să privească imaginea cu atenție și să descopere cum poate fi transformată ecuația astfel încât rezultatul să fie corect. Regula este simplă și nu lasă loc de interpretări: un singur chibrit poate fi mutat. Acesta trebuie luat dintr-o parte a ecuației și așezat într-o altă poziție, astfel încât întreaga operație să capete sens.

Rezolvare test de inteligență

La prima vedere, combinația de cifre poate induce în eroare. Creierul tinde să interpreteze rapid simbolurile și să considere că acestea reprezintă deja numerele cunoscute. Tocmai aici intervine dificultatea testului. Pentru a găsi rezolvarea, este nevoie ca participanții să renunțe pentru câteva secunde la modul obișnuit de a privi o operație matematică și să analizeze fiecare element în parte.

Provocarea poate fi transformată într-un adevărat test de viteză. Înainte de a căuta soluția, cei care vor să își verifice atenția își pot impune o limită de 6 secunde. În acest interval, imaginea trebuie analizată fără ajutorul calculatorului și fără să fie căutate răspunsuri în altă parte.

Un astfel de exercițiu este mai dificil decât pare deoarece, atunci când vedem o ecuație, primul impuls este să verificăm rezultatul printr-un calcul clasic. În cazul de față, însă, problema nu se rezolvă printr-o operație matematică obișnuită. Chibriturile sunt elementele care trebuie reorganizate, iar soluția poate apărea doar după ce este observată poziția fiecăruia.

Ecuația „1 + 3 = 57” este construită tocmai pentru a crea confuzie. Diferența dintre o operație imposibilă și una corectă poate depinde de poziția unui singur chibrit. De aceea, provocarea nu urmărește doar să verifice dacă participanții știu să calculeze, ci mai ales dacă pot identifica rapid o alternativă.

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