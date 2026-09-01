Unde va fi înmormântată Anca Pandrea, de fapt. Prietena de suflet a actriței a făcut anunțul: ”Lângă el, firește!”

Anca Pandrea va fi condusă pe ultimul drum în București, iar locul în care actrița își va găsi odihna veșnică are o puternică încărcătură emoțională. Artista, care s-a stins din viață la 31 august 2026, va fi înmormântată în cavoul familiei din Cimitirul Sfânta Vineri, acolo unde se află și Iurie Darie, partenerul alături de care a trăit una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din lumea artistică românească.

Vestea morții actriței a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o, iar în ultimele ore au început să fie puse la punct toate detaliile pentru ceremonia funerară. Trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea urmează să fie depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri, înainte ca actrița să fie așezată pentru eternitate lângă omul care i-a fost alături timp de mai multe decenii.

Anca Pandrea va fi înmormântată lângă Iurie Darie

Pentru cei care au urmărit povestea celor doi actori, alegerea locului de veci nu este una surprinzătoare. Anca Pandrea și Iurie Darie au format un cuplu timp de decenii, iar legătura dintre ei a continuat să fie extrem de puternică și după moartea actorului. Iurie Darie a murit în noiembrie 2012, iar de atunci Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre dorul pe care îl purta pentru partenerul său.

„Anca va fi înmormântată lângă Iurie Darie, firește. Acolo, unde are cavoul, în Cimitirul Sfânta Vineri din București. Am plecat de la morgă. Merg la primărie să rezolv cu actele și pe urmă merg la firma de pompe funebre să o ridice de la centru și să o depună la capelă” a declarat prietena regretatei Anca Pandrea pentru Viva.ro

Una dintre ultimele apariții televizate ale Ancăi Pandrea a avut loc în primăvara anului 2026, când actrița a fost prezentă în emisiunea „Exclusiv VIP”, difuzată la Prima TV. Apariția a fost cu atât mai emoționantă cu cât artista avea nevoie de oxigen și vorbea deja despre dificultățile prin care trecea.

În acea perioadă, Anca Pandrea a mers inclusiv la cimitir pentru a marca ziua de naștere a lui Iurie Darie. Gestul demonstra, încă o dată, cât de importantă a rămas pentru ea legătura cu actorul chiar și la ani buni după dispariția acestuia.

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