Marele regret cu care a murit Anca Pandrea. Dorința neîmplinită a actriței: ”Nu am reușit”

Înainte să moară, Anca Pandrea a făcut o confesiune cutremurătoare și și-a dezvăluit cel mai mare regret din viață. Actrița a povestit despre anii petrecuți alături de Iurie Darie și despre un vis pe care nu a reușit să-l împlinească, dar care a rămas în sufletul ei până la final.

Cel mai greu gând pentru Anca Pandrea a fost legat de faptul că nu a reușit să aibă un copil cu Iurie Darie. Actrița a recunoscut că acesta a fost lucrul pe care l-a privit cu cel mai mare regret atunci când și-a analizat viața și anii petrecuți alături de marele actor.

Marele regret cu care a murit Anca Pandrea

Iurie Darie visa să aibă o fetiță, însă dorința lui nu s-a împlinit. Înainte să moară Anca Pandrea a povestit despre alegerile făcute în tinerețe și despre faptul că, la acea vreme, era concentrată asupra carierei și asupra visului de a deveni o actriță cunoscută.

„Iura îşi dorea o fetiţă. Nu am putut face copii. Făcusem nişte chiuretaje înainte, vreo 4-5. Pe atunci îmi doream doar să ajung actriţă, să joc pe scenă. (…) Am un mare regret, că nu am reuşit să fac un copil cu Iura”, a mai spus aceasta.

Cuvintele Ancăi Pandrea au scos la iveală o durere pe care succesul și anii petrecuți pe scenă nu au putut să o șteargă. În tinerețe, actrița a ales drumul profesiei, fără să știe că, mai târziu, va privi în urmă și va regreta enorm. Pentru ea, nu mai exista posibilitatea de a schimba trecutul. Rămăsese doar amintirea unui vis pe care l-ar fi vrut împlinit alături de bărbatul pe care l-a considerat marea sa iubire.

Cum a început legătura cu Iurie Darie

La început, Anca Pandrea nici nu se gândea că între ea și Iurie Darie va exista o relație. Îl admira pe actor și îl privea ca pe o mare vedetă, fără să bănuiască faptul că avea să devină omul alături de care își va petrece următorii 27 de ani.

„Consuela, soţia lui, nu se simţea bine. Eu am fost la ea la spital. Mi-a zis că mă roagă ceva: ”Anca, te rog, să ai grijă de Iura”.. Eu am avut grijă de Iura, dar nu m-am gândit niciodată că eu voi fi iubita lui. Pentru mine, Iura era, şi este, un star. Era deosebit, mă uitam cu drag la el, dar nu aveam niciun sentiment de iubire. (…) A intrat pe geam, dar nu a nimerit podeaua, m-a nimerit direct pe mine. De atunci, am rămas împreună 27 de ani. (…) Iura nu a murit, a plecat să doarmă mai mult”, a declarat Anca Pandrea despre începutul relației cu Iurie Darie.

Din acel moment, viețile lor s-au legat definitiv. Au rămas împreună aproape trei decenii, iar Iurie Darie a devenit pentru Anca Pandrea mult mai mult decât partenerul ei. A fost omul cu care și-a împărțit viața și alături de care și-a construit cele mai importante amintiri.

În 2012, Anca Pandrea a primit cea mai grea lovitură. Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie, la vârsta de 83 de ani. Au trecut anii, însă dorul nu s-a stins. Actrița a continuat să vorbească despre el cu aceeași căldură și a refuzat, într-un fel, să îl considere cu adevărat plecat. Pentru marea doamnă a teatrului românesc, Iurie Darie a rămas prezent prin amintiri și prin iubirea pe care a continuat să o poarte.

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